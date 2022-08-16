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https://sputnikarabic.ae/20220816/تركيا-صفقة-أنظمة-إس-400-الروسية-مستمرة-حسب-الاتفاق-الأصلي-1066493364.html
تركيا: صفقة أنظمة "إس-400" الروسية مستمرة حسب الاتفاق الأصلي
تركيا: صفقة أنظمة "إس-400" الروسية مستمرة حسب الاتفاق الأصلي
كشفت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، عن التطورات بالمتعلقة بصفقة توريد أنظمة "إس-400" من روسيا. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T17:27+0000
2022-08-16T17:27+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر رسمي في هيئة الصناعات الدفاعية قوله: "الملف مستمر حسب الاتفاق الأصلي".وقبل أشهر أعلن إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، أن خطة شراء الدفعة الثانية من منظومات "إس-400" الروسية تبقى معروضة على جدول أعمال تركيا.وكانت تركيا تسلمت مجموعة من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات في عام 2019.وأكد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في نهاية أغسطس/آب 2021، نية بلاده شراء مجموعة أخرى من منظومات "إس-400".
https://sputnikarabic.ae/20220427/تركيا-تتمسك-بخطة-شراء-دفعة-ثانية-من-منظومات-إس-400-1061652782.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

تركيا: صفقة أنظمة "إس-400" الروسية مستمرة حسب الاتفاق الأصلي

17:27 GMT 16.08.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
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كشفت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، عن التطورات بالمتعلقة بصفقة توريد أنظمة "إس-400" من روسيا.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر رسمي في هيئة الصناعات الدفاعية قوله: "الملف مستمر حسب الاتفاق الأصلي".
إس-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
تركيا تتمسك بخطة شراء دفعة ثانية من منظومات "إس-400"
27 أبريل, 05:59 GMT
وقبل أشهر أعلن إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، أن خطة شراء الدفعة الثانية من منظومات "إس-400" الروسية تبقى معروضة على جدول أعمال تركيا.
وكانت تركيا تسلمت مجموعة من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات في عام 2019.
وأكد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في نهاية أغسطس/آب 2021، نية بلاده شراء مجموعة أخرى من منظومات "إس-400".
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