https://sputnikarabic.ae/20220816/تركيا-صفقة-أنظمة-إس-400-الروسية-مستمرة-حسب-الاتفاق-الأصلي-1066493364.html
تركيا: صفقة أنظمة "إس-400" الروسية مستمرة حسب الاتفاق الأصلي
تركيا: صفقة أنظمة "إس-400" الروسية مستمرة حسب الاتفاق الأصلي
كشفت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، عن التطورات بالمتعلقة بصفقة توريد أنظمة "إس-400" من روسيا. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T17:27+0000
2022-08-16T17:27+0000
2022-08-16T17:27+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288706_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_d794813993b1da4c145d72145a4f8789.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر رسمي في هيئة الصناعات الدفاعية قوله: "الملف مستمر حسب الاتفاق الأصلي".وقبل أشهر أعلن إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، أن خطة شراء الدفعة الثانية من منظومات "إس-400" الروسية تبقى معروضة على جدول أعمال تركيا.وكانت تركيا تسلمت مجموعة من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات في عام 2019.وأكد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في نهاية أغسطس/آب 2021، نية بلاده شراء مجموعة أخرى من منظومات "إس-400".
https://sputnikarabic.ae/20220427/تركيا-تتمسك-بخطة-شراء-دفعة-ثانية-من-منظومات-إس-400-1061652782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288706_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4401e6ff4d3a707db62b9f3ddb9d33b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا: صفقة أنظمة "إس-400" الروسية مستمرة حسب الاتفاق الأصلي
تابعنا عبر
كشفت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، عن التطورات بالمتعلقة بصفقة توريد أنظمة "إس-400" من روسيا.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن مصدر رسمي في هيئة الصناعات الدفاعية قوله: "الملف مستمر حسب الاتفاق الأصلي".
وقبل أشهر أعلن إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، أن خطة شراء الدفعة الثانية من منظومات "إس-400"
الروسية تبقى معروضة على جدول أعمال تركيا.
وكانت تركيا تسلمت مجموعة من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات في عام 2019.
وأكد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في نهاية أغسطس/آب 2021، نية بلاده شراء مجموعة أخرى من منظومات "إس-400".