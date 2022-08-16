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https://sputnikarabic.ae/20220816/رئيس-فيليبس-يتنحى-عن-منصبه-بعد-سحب-أجهزة-تنفس-تحتوي-على-رغوة-سامة-1066486281.html
رئيس "فيليبس" يتنحى عن منصبه بعد سحب أجهزة تنفس سامة
رئيس "فيليبس" يتنحى عن منصبه بعد سحب أجهزة تنفس سامة
أعلنت شركة "فيليبس" الهولندية، اليوم الثلاثاء، تنحي رئيسها التنفيذي فرانس فان هوتين، عن منصبه، وذلك تزامنا مع تعامل الشركة مع سحب كميات ضخمة من أجهزة تنفس تحمل... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T15:22+0000
2022-08-16T16:44+0000
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ويتنحى فان هوتين عن منصبه بعد 12 عاما من الخدمة، وسيحل مكانه، روي جيكوبس، الذي يشرف حاليا على عمليات سحب "فيليبس" لمعدات النوم التنفسي بملايين اليوروهات، التي تعرّض المستخدمين لخطر استنشاق رغوة سامة، وفقا لوكالة "فرانس برس".وخصصت "فيليبس"، التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، ما يقرب من 900 مليون يورو، لاستبدال وإصلاح أجهزة التنفس الضارة، وساهمت هذه المشكلة في صافي خسائر الشركة الهولندية.وتم استدعاء أجهزة التنفس في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، بعد أن أعلنت "فيليبس" أن المستخدمين معرضون لخطر استنشاق أو ابتلاع قطع من الرغوة.وكان من المفترض أن تنتهي فترة ولاية فرانس فان هوتين في شهر نيسان/ أبريل، إلا ان "فيليبس"، التي انتقلت من شركة إلكترونيات عملاقة إلى شركة رعاية صحية خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي، قالت إن روي جيكوبس سيتولى منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من 15 أكتوبر/ تشرين المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20210118/فيليبس-تطرح-فرشاة-أسنان-بـالذكاء-الاصطناعي-1047833443.html
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مجتمع, منوعات
مجتمع, منوعات

رئيس "فيليبس" يتنحى عن منصبه بعد سحب أجهزة تنفس سامة

15:22 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 16:44 GMT 16.08.2022)
© AFP 2022 / ETHAN MILLERشركة "فيليبس" الهولندية
شركة فيليبس الهولندية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
شركة "فيليبس" الهولندية
© AFP 2022 / ETHAN MILLER
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أعلنت شركة "فيليبس" الهولندية، اليوم الثلاثاء، تنحي رئيسها التنفيذي فرانس فان هوتين، عن منصبه، وذلك تزامنا مع تعامل الشركة مع سحب كميات ضخمة من أجهزة تنفس تحمل عيوبا قاتلة.
ويتنحى فان هوتين عن منصبه بعد 12 عاما من الخدمة، وسيحل مكانه، روي جيكوبس، الذي يشرف حاليا على عمليات سحب "فيليبس" لمعدات النوم التنفسي بملايين اليوروهات، التي تعرّض المستخدمين لخطر استنشاق رغوة سامة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وخصصت "فيليبس"، التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، ما يقرب من 900 مليون يورو، لاستبدال وإصلاح أجهزة التنفس الضارة، وساهمت هذه المشكلة في صافي خسائر الشركة الهولندية.
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وتم استدعاء أجهزة التنفس في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، بعد أن أعلنت "فيليبس" أن المستخدمين معرضون لخطر استنشاق أو ابتلاع قطع من الرغوة.
وكان من المفترض أن تنتهي فترة ولاية فرانس فان هوتين في شهر نيسان/ أبريل، إلا ان "فيليبس"، التي انتقلت من شركة إلكترونيات عملاقة إلى شركة رعاية صحية خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي، قالت إن روي جيكوبس سيتولى منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من 15 أكتوبر/ تشرين المقبل.
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