https://sputnikarabic.ae/20220816/شركة-روستيخ-الروسية-تكشف-عن-مروحية-بدون-طيار-مع-حمولة-متزايدة--1066487219.html
شركة "روستيخ" الروسية تكشف عن مروحية بدون طيار مع حمولة متزايدة
شركة "روستيخ" الروسية تكشف عن مروحية بدون طيار مع حمولة متزايدة
كشفت شركة "مروحيات روسيا" عن المروحية بدون طيار متعددة الوظائف BAS-750، لأول مرة، وذلك في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2022". 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T15:42+0000
2022-08-16T15:42+0000
2022-08-16T15:42+0000
آرميا 2022
روسيا
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102815/45/1028154545_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_937a41fe465317ca7874224ab54eaa68.jpg
وقالت الشركة القابضة "مروحيات روسيا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" في بيان "عرضت الشركة القابضة للمروحيات الروسية نظاما جويا عالميا بدون طيار من نوع طائرات الهليكوبتر BAS-750.وتتكون من طائرتي هليكوبتر بوزن إقلاع أقصى يبلغ 750 كيلوغراما، بالإضافة إلى محطتي تحكم أرضي ودعم طيران. يوفر النظام المتنقل المستقل طيرانًا مستمرًا للطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الدوارة لمدة تصل إلى ست ساعات.ونقل البيان عن المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو، قوله: "BAS-750 هو الأخ الأكبر للطائرة بدون طيار BAS-200 وهو يواصل خط الأنظمة متعددة الوظائف غير المأهولة القادرة على حل مجموعة واسعة من المهام".وهذه المهمام هي "عمليات البحث والجيوديسيا ورسم الخرائط ومراقبة الأراضي الزراعية والطرق و الخزانات ومرافق البنية التحتية للنفط والغاز وخطوط إمداد الطاقة والاتصالات وخطوط الأنابيب وكذلك نقل البضائع".والطائرة بدون طيار قادرة على نقل البضائع التي يصل وزنها إلى 200 كيلوغرام عن طريق الجو بسرعة 180 كيلومترًا في الساعة.مروحية "BAS-750" قادرة على حمل الحمولة ونقل المعلومات إلى المشغل على مسافة تصل إلى 150 كيلومترا.ويمكن تركيب خزانات وقود إضافية لزيادة مدة الرحلة وتبلغ أقصى ارتفاع طيران 3.5 كيلومتر.
https://sputnikarabic.ae/20220815/بوتين-يشارك-في-حفل-افتتاح-المنتدى-العسكري-التقني-الدولي-آرميا-2022-1066428072.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
آرميا 2022, روسيا
شركة "روستيخ" الروسية تكشف عن مروحية بدون طيار مع حمولة متزايدة
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كشفت شركة "مروحيات روسيا" عن المروحية بدون طيار متعددة الوظائف BAS-750، لأول مرة، وذلك في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2022".
وقالت الشركة القابضة "مروحيات روسيا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" في بيان "عرضت الشركة القابضة للمروحيات الروسية نظاما جويا عالميا بدون طيار من نوع طائرات الهليكوبتر BAS-750.
وتتكون من طائرتي هليكوبتر بوزن إقلاع أقصى يبلغ 750 كيلوغراما، بالإضافة إلى محطتي تحكم أرضي ودعم طيران. يوفر النظام المتنقل المستقل طيرانًا مستمرًا للطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الدوارة لمدة تصل إلى ست ساعات.
ونقل البيان عن المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو، قوله: "BAS-750 هو الأخ الأكبر للطائرة بدون طيار BAS-200 وهو يواصل خط الأنظمة متعددة الوظائف غير المأهولة القادرة على حل مجموعة واسعة من المهام".
وهذه المهمام هي "عمليات البحث والجيوديسيا ورسم الخرائط ومراقبة الأراضي الزراعية والطرق و الخزانات ومرافق البنية التحتية للنفط والغاز وخطوط إمداد الطاقة والاتصالات وخطوط الأنابيب وكذلك نقل البضائع".
والطائرة بدون طيار قادرة على نقل البضائع التي يصل وزنها إلى 200 كيلوغرام عن طريق الجو
بسرعة 180 كيلومترًا في الساعة.
مروحية "BAS-750" قادرة على حمل الحمولة ونقل المعلومات إلى المشغل على مسافة تصل إلى 150 كيلومترا.
ويمكن تركيب خزانات وقود إضافية لزيادة مدة الرحلة وتبلغ أقصى ارتفاع طيران 3.5 كيلومتر.