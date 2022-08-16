عربي
https://sputnikarabic.ae/20220816/شركة-روستيخ-الروسية-تكشف-عن-مروحية-بدون-طيار-مع-حمولة-متزايدة--1066487219.html
شركة "روستيخ" الروسية تكشف عن مروحية بدون طيار مع حمولة متزايدة
شركة "روستيخ" الروسية تكشف عن مروحية بدون طيار مع حمولة متزايدة
كشفت شركة "مروحيات روسيا" عن المروحية بدون طيار متعددة الوظائف BAS-750، لأول مرة، وذلك في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2022". 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T15:42+0000
2022-08-16T15:42+0000
آرميا 2022
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102815/45/1028154545_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_937a41fe465317ca7874224ab54eaa68.jpg
وقالت الشركة القابضة "مروحيات روسيا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" في بيان "عرضت الشركة القابضة للمروحيات الروسية نظاما جويا عالميا بدون طيار من نوع طائرات الهليكوبتر BAS-750.وتتكون من طائرتي هليكوبتر بوزن إقلاع أقصى يبلغ 750 كيلوغراما، بالإضافة إلى محطتي تحكم أرضي ودعم طيران. يوفر النظام المتنقل المستقل طيرانًا مستمرًا للطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الدوارة لمدة تصل إلى ست ساعات.ونقل البيان عن المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو، قوله: "BAS-750 هو الأخ الأكبر للطائرة بدون طيار BAS-200 وهو يواصل خط الأنظمة متعددة الوظائف غير المأهولة القادرة على حل مجموعة واسعة من المهام".وهذه المهمام هي "عمليات البحث والجيوديسيا ورسم الخرائط ومراقبة الأراضي الزراعية والطرق و الخزانات ومرافق البنية التحتية للنفط والغاز وخطوط إمداد الطاقة والاتصالات وخطوط الأنابيب وكذلك نقل البضائع".والطائرة بدون طيار قادرة على نقل البضائع التي يصل وزنها إلى 200 كيلوغرام عن طريق الجو بسرعة 180 كيلومترًا في الساعة.مروحية "BAS-750" قادرة على حمل الحمولة ونقل المعلومات إلى المشغل على مسافة تصل إلى 150 كيلومترا.ويمكن تركيب خزانات وقود إضافية لزيادة مدة الرحلة وتبلغ أقصى ارتفاع طيران 3.5 كيلومتر.
https://sputnikarabic.ae/20220815/بوتين-يشارك-في-حفل-افتتاح-المنتدى-العسكري-التقني-الدولي-آرميا-2022-1066428072.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102815/45/1028154545_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_18db6dc64d9dbe8c221fdeb096fe996c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
آرميا 2022, روسيا
آرميا 2022, روسيا

شركة "روستيخ" الروسية تكشف عن مروحية بدون طيار مع حمولة متزايدة

15:42 GMT 16.08.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورشركة "مروحيات روسيا" تعرض المروحية بدون طيار "VRT300"
شركة مروحيات روسيا تعرض المروحية بدون طيار VRT300 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت شركة "مروحيات روسيا" عن المروحية بدون طيار متعددة الوظائف BAS-750، لأول مرة، وذلك في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2022".
وقالت الشركة القابضة "مروحيات روسيا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" في بيان "عرضت الشركة القابضة للمروحيات الروسية نظاما جويا عالميا بدون طيار من نوع طائرات الهليكوبتر BAS-750.
وتتكون من طائرتي هليكوبتر بوزن إقلاع أقصى يبلغ 750 كيلوغراما، بالإضافة إلى محطتي تحكم أرضي ودعم طيران. يوفر النظام المتنقل المستقل طيرانًا مستمرًا للطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الدوارة لمدة تصل إلى ست ساعات.
ونقل البيان عن المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو، قوله: "BAS-750 هو الأخ الأكبر للطائرة بدون طيار BAS-200 وهو يواصل خط الأنظمة متعددة الوظائف غير المأهولة القادرة على حل مجموعة واسعة من المهام".
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
بوتين خلال افتتاح "آرميا 2022": توسيع التعاون العسكري مهم في ظل عالم متعدد الأقطاب ينشأ بشكل مطرد
أمس, 11:45 GMT
وهذه المهمام هي "عمليات البحث والجيوديسيا ورسم الخرائط ومراقبة الأراضي الزراعية والطرق و الخزانات ومرافق البنية التحتية للنفط والغاز وخطوط إمداد الطاقة والاتصالات وخطوط الأنابيب وكذلك نقل البضائع".
والطائرة بدون طيار قادرة على نقل البضائع التي يصل وزنها إلى 200 كيلوغرام عن طريق الجو بسرعة 180 كيلومترًا في الساعة.
مروحية "BAS-750" قادرة على حمل الحمولة ونقل المعلومات إلى المشغل على مسافة تصل إلى 150 كيلومترا.
ويمكن تركيب خزانات وقود إضافية لزيادة مدة الرحلة وتبلغ أقصى ارتفاع طيران 3.5 كيلومتر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала