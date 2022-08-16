https://sputnikarabic.ae/20220816/مصرع-30-شخصا-إثر-فيضانات-عارمة-بولاية-بروان-الأفغانية-1066458752.html
مصرع 30 شخصا إثر فيضانات عارمة بولاية بروان الأفغانية
مصرع 30 شخصا إثر فيضانات عارمة بولاية بروان الأفغانية
لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم إثر فيضانات عارمة ضربت ولاية بروان شمال العاصمة الأفغانية كابول. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T07:49+0000
2022-08-16T07:49+0000
2022-08-16T07:49+0000
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وقالت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء: "في بروان، لقي 30 شخصا مصرعهم وأصيب حوالي 100 آخرين بسبب الفيضانات. وفقا لمسؤولين محليين، فقد 100 آخرين".وأضافت أن هناك نساء وأطفالا (لم تحدد عددهم) أيضا بين المفقودين.ونقلت القناة عن محافظ بروان عبيد الله أمين زاده: "عدد القتلى 30 وعدد الجرحى 95 وعدد المنازل المدمرة أكثر من 100".وقال أحد أقارب محمد عثمان الذي لقي مصرعه بفعل الفيضانات: "حلت كارثة ودمرت قرية كبيرة، ولم يعد هناك أثر للقرية أو المنازل أو الأشخاص الذين بقوا".ويقول ضحايا فيضانات بروان إن هذه الكارثة الطبيعية تسببت لهم في خسائر مالية كثيرة بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح.ودُمرت عشرات المنازل ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية جراء هذه الفيضانات.يقول مير أحمد: "كان هناك 95 أو 96 منزلا دمرت كلها".وتسببت فيضانات الليلة الماضية في العديد من الخسائر المالية ليس فقط في بروان، ولكن أيضا في العديد من المقاطعات الأخرى في البلاد.وقالت وزارة إدارة الكوارث، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في إقليمي كابيسا (شمال شرق) ونانغارهار (شرق).
https://sputnikarabic.ae/20220710/وكالة-مصرع-9-أشخاص-وإصابة-آخرين-جراء-فيضانات-في-ولاية-نورستان-شمال-شرقي-أفغانستان-1064920547.html
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم
مصرع 30 شخصا إثر فيضانات عارمة بولاية بروان الأفغانية
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لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم إثر فيضانات عارمة ضربت ولاية بروان شمال العاصمة الأفغانية كابول.
وقالت قناة
"طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء: "في بروان، لقي 30 شخصا مصرعهم وأصيب حوالي 100 آخرين بسبب الفيضانات. وفقا لمسؤولين محليين، فقد 100 آخرين".
وأضافت أن هناك نساء وأطفالا (لم تحدد عددهم) أيضا بين المفقودين.
ونقلت القناة عن محافظ بروان عبيد الله أمين زاده: "عدد القتلى 30 وعدد الجرحى 95 وعدد المنازل المدمرة أكثر من 100".
وقال أحد أقارب محمد عثمان الذي لقي مصرعه بفعل الفيضانات: "حلت كارثة ودمرت قرية كبيرة، ولم يعد هناك أثر للقرية أو المنازل أو الأشخاص الذين بقوا".
ويقول ضحايا فيضانات
بروان إن هذه الكارثة الطبيعية تسببت لهم في خسائر مالية كثيرة بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح.
ودُمرت عشرات المنازل ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية جراء هذه الفيضانات.
يقول مير أحمد: "كان هناك 95 أو 96 منزلا دمرت كلها".
وتسببت فيضانات الليلة الماضية في العديد من الخسائر المالية ليس فقط في بروان، ولكن أيضا في العديد من المقاطعات الأخرى في البلاد.
وقالت وزارة إدارة الكوارث، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في إقليمي كابيسا (شمال شرق) ونانغارهار (شرق).