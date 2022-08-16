https://sputnikarabic.ae/20220816/مقتل-جنود-سوريين-في-ريف-حلب-إثر-غارات-تركية-1066485855.html
مقتل 15 جنديا سوريا في ريف حلب إثر غارات جوية تركية
مقتل 15 جنديا سوريا في ريف حلب إثر غارات جوية تركية
أبلغ مراسل "سبوتنيك" عن مصرع 15 جنديا سوريا وإصابة آخرين في سلسلة غارات شنتها طائرات تركية على إحدى نقاط الجيش السوري المتاخمة للمنطقة الحدودية، بريف حلب... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T15:11+0000
2022-08-16T15:11+0000
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وقالت مصادر محلية في ريف حلب لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء إن "أحد مواقع الجيش السوري تعرض لقصف صاروخي مصدره طائرات تركية قامت بتنفيذ 3 غارات جوية باتجاه موقع (تل جارقلي) غرب مدينة عين العرب، شمال غرب حلب".وأوضحت المصادر أنه "في وقت سابق من اليوم، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات قسد مع الجيش التركي أسفرت عن مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين بعد قيام قوات قسد بقصف مركز حدودي لهم بالقرب من عين العرب، الأمر الذي دفع إلى رد تركي عنيف عبر سلاح المدفعية تبعه عدة غارات من الطيران الحربي والمسير التركي".وكانت مدفعية الجيش التركي قد استهدفت عدة قرى بريف عين العرب الغربي والشرقي صباح اليوم الثلاثاء ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220724/المحطة-الحرارية-في-حلب-تدخل-الخدمة-نهاية-العام-الحالي-1065503113.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري
مقتل 15 جنديا سوريا في ريف حلب إثر غارات جوية تركية
15:11 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 15:25 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
أبلغ مراسل "سبوتنيك" عن مصرع 15 جنديا سوريا وإصابة آخرين في سلسلة غارات شنتها طائرات تركية على إحدى نقاط الجيش السوري المتاخمة للمنطقة الحدودية، بريف حلب الشرقي.
وقالت مصادر محلية في ريف حلب لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء إن "أحد مواقع الجيش السوري تعرض لقصف صاروخي مصدره طائرات تركية قامت بتنفيذ 3 غارات جوية باتجاه موقع (تل جارقلي) غرب مدينة عين العرب، شمال غرب حلب".
وتابعت المصادر أن: "المعلومات الأولية تشير إلى ارتقاء 15 عنصرا من الجيش العربي السوري، وإصابة آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى المشافي والنقاط الطبية القريبة من المنطقة".
وأوضحت المصادر أنه "في وقت سابق من اليوم، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات قسد مع الجيش التركي أسفرت عن مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين بعد قيام قوات قسد بقصف مركز حدودي لهم بالقرب من عين العرب، الأمر الذي دفع إلى رد تركي عنيف عبر سلاح المدفعية تبعه عدة غارات من الطيران الحربي والمسير التركي".
وكانت مدفعية الجيش التركي قد استهدفت عدة قرى بريف عين العرب
الغربي والشرقي صباح اليوم الثلاثاء ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة.