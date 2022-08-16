https://sputnikarabic.ae/20220816/نائب-عراقي-يجب-التنازل-عن-المطالب-العالية-لحل-الأزمة-1066456431.html
نائب عراقي: يجب التنازل عن المطالب العالية لحل الأزمة
نائب عراقي: يجب التنازل عن المطالب العالية لحل الأزمة
قال النائب البرلماني العراقي، سالم العنبكي، إنه يجب التنازل عن سقف المطالب العالية من أجل حل الأزمة في العراق. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T06:45+0000
2022-08-16T06:45+0000
2022-08-16T06:45+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، أكد العنبكي، أن جولة هادي العامري رئيس تحالف الفتح كانت لتقريب وجهات النظر. وتابع أن رئيس الفتح كان ملزما أمام الجماهير بمحاولة حل الأزمة. وأشار إلى أن جولة العامري كانت بداية لجولات أخرى للم الشمل والوصول إلى حل يرضي الجميع.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.ودعا الصدر، في وقت سابق، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.فيما رفض زعيم ائتلاف "دولة القانون" في العراق نوري المالكي، دعوة زعيم التيار الصدري لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشترطا عودة البرلمان إلى الانعقاد ومناقشة تلك المطالب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
نائب عراقي: يجب التنازل عن المطالب العالية لحل الأزمة
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قال النائب البرلماني العراقي، سالم العنبكي، إنه يجب التنازل عن سقف المطالب العالية من أجل حل الأزمة في العراق.
وحسب موقع
"السومرية نيوز" العراقي، أكد العنبكي، أن جولة هادي العامري رئيس تحالف الفتح كانت لتقريب وجهات النظر.
وتابع أن رئيس الفتح كان ملزما أمام الجماهير بمحاولة حل الأزمة.
وأشار إلى أن جولة العامري كانت بداية لجولات أخرى للم الشمل والوصول إلى حل يرضي الجميع.
ويعاني العراق
منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
ودعا الصدر، في وقت سابق، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
فيما رفض زعيم ائتلاف "دولة القانون" في العراق نوري المالكي، دعوة زعيم التيار الصدري لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشترطا عودة البرلمان إلى الانعقاد ومناقشة تلك المطالب.