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واشنطن وطوكيو وسيئول تجري تمرينا عسكريا بحريا مشتركا
واشنطن وطوكيو وسيئول تجري تمرينا عسكريا بحريا مشتركا
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، بأن قوات البحرية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان أجرت تمرينا عسكريا... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T03:03+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
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وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، أن التمرين شمل التحذير من الصواريخ والبحث عن الصواريخ الباليستية وتعقبها، قبالة ساحل هاواي، وفقا لوكالة "رويترز".وأكدت الدفاع الأمريكية أن التمرين استمر من 8 وحتى 14 من أغسطس/آب الجاري.وتابع البنتاغون أن التدريبات أظهرت التزام الدول الثلاث بالاستجابة للتحديات التي تشكلها كوريا الشمالية، وحماية الأمن المشترك وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد.
https://sputnikarabic.ae/20220816/ترامب-الولايات-المتحدة-تركت-أسلحة-في-أفغانستان-تقدر-بـ-85-مليار-دولار-1066453703.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية

واشنطن وطوكيو وسيئول تجري تمرينا عسكريا بحريا مشتركا

03:03 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 06:12 GMT 16.08.2022)
© AFP 2022 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANAT
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أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، بأن قوات البحرية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان أجرت تمرينا عسكريا مشتركاً في هاواي.
وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، أن التمرين شمل التحذير من الصواريخ والبحث عن الصواريخ الباليستية وتعقبها، قبالة ساحل هاواي، وفقا لوكالة "رويترز".
وأكدت الدفاع الأمريكية أن التمرين استمر من 8 وحتى 14 من أغسطس/آب الجاري.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
ترامب: الولايات المتحدة تركت أسلحة في أفغانستان تقدر بـ 85 مليار دولار
01:02 GMT
وتابع البنتاغون أن التدريبات أظهرت التزام الدول الثلاث بالاستجابة للتحديات التي تشكلها كوريا الشمالية، وحماية الأمن المشترك وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد.
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