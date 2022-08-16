https://sputnikarabic.ae/20220816/واشنطن-وطوكيو-وسول-تجري-تمرينا-عسكريا-بحريا-مشتركا-1066454127.html
واشنطن وطوكيو وسيئول تجري تمرينا عسكريا بحريا مشتركا
واشنطن وطوكيو وسيئول تجري تمرينا عسكريا بحريا مشتركا
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، بأن قوات البحرية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان أجرت تمرينا عسكريا... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T03:03+0000
2022-08-16T03:03+0000
2022-08-16T06:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
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وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، أن التمرين شمل التحذير من الصواريخ والبحث عن الصواريخ الباليستية وتعقبها، قبالة ساحل هاواي، وفقا لوكالة "رويترز".وأكدت الدفاع الأمريكية أن التمرين استمر من 8 وحتى 14 من أغسطس/آب الجاري.وتابع البنتاغون أن التدريبات أظهرت التزام الدول الثلاث بالاستجابة للتحديات التي تشكلها كوريا الشمالية، وحماية الأمن المشترك وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد.
https://sputnikarabic.ae/20220816/ترامب-الولايات-المتحدة-تركت-أسلحة-في-أفغانستان-تقدر-بـ-85-مليار-دولار-1066453703.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية
واشنطن وطوكيو وسيئول تجري تمرينا عسكريا بحريا مشتركا
03:03 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 06:12 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، بأن قوات البحرية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان أجرت تمرينا عسكريا مشتركاً في هاواي.
وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، أن التمرين شمل التحذير من الصواريخ
والبحث عن الصواريخ الباليستية وتعقبها، قبالة ساحل هاواي، وفقا لوكالة "رويترز".
وأكدت الدفاع الأمريكية أن التمرين استمر من 8 وحتى 14 من أغسطس/آب الجاري.
وتابع البنتاغون أن التدريبات أظهرت التزام الدول الثلاث بالاستجابة للتحديات التي تشكلها كوريا الشمالية، وحماية الأمن المشترك وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد.