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وزير الخارجية التركي: حل الأزمة السورية سياسي وليس عسكريا
وزير الخارجية التركي: حل الأزمة السورية سياسي وليس عسكريا
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن دمشق ترى أن حل الأزمة لديها عسكري بينما ترى أنقرة أن الحل يكمن في الطرق السياسية. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T11:17+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إدغار رينكيفيتش اليوم الثلاثاء، قال أوغلو "النظام السوري لا يؤمن بالحل السياسي بل بالعسكري والحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي".وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، كشف قبل يومين عن عقده لقاء سريعا -لم يفصح عنه من قبل- مع نظيره السوري، فيصل المقداد، العام الماضي، على هامش قمة حركة عدم الانحياز في بلغراد.من جهته، أكد وزير الدفاع السوري خلال مؤتمر موسكو للأمن "ضرورة إنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي في سوريا والتمكن من استثمار مواردنا التي تتعرض للنهب والسرقة".وقال الوزير: "أبواب سوريا مفتوحة دائما لكل صديق ومحب، أما من يستهدف أرضنا وتاريخنا ومستقبلنا بالعدوان والدمار فسيجدون أمامهم شعباً يرفض الذل والهوان ويقدم كل التضحية من أجل كرامة وطنه".
https://sputnikarabic.ae/20220727/تشاوش-أوغلو-تركيا-قد-تطلق-العملية-العسكرية-في-سوريا-بأي-لحظة--1065621989.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

وزير الخارجية التركي: حل الأزمة السورية سياسي وليس عسكريا

11:17 GMT 16.08.2022
© AP Photo / Fatih Aktasوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 20 يونيو 2020
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 20 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Fatih Aktas
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن دمشق ترى أن حل الأزمة لديها عسكري بينما ترى أنقرة أن الحل يكمن في الطرق السياسية.
أنطاكيا - سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إدغار رينكيفيتش اليوم الثلاثاء، قال أوغلو "النظام السوري لا يؤمن بالحل السياسي بل بالعسكري والحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي".

وأضاف الوزير التركي: "يجب التواصل بين المعارضة والنظام السوري" مشيرا إلى أن "المعارضة السورية تثق بتركيا ونحن لم نتخلى عنها أبدا".

لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
تشاوش أوغلو: تركيا قد تطلق العملية العسكرية في سوريا بأي لحظة
27 يوليو, 07:48 GMT
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، كشف قبل يومين عن عقده لقاء سريعا -لم يفصح عنه من قبل- مع نظيره السوري، فيصل المقداد، العام الماضي، على هامش قمة حركة عدم الانحياز في بلغراد.
وفي سياق متصل، أكد أوغلو، أن فكرة إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، غير واردة حاليا، وذلك في أعقاب تقارير صحفية حول إمكانية إجراء الاتصال.
من جهته، أكد وزير الدفاع السوري خلال مؤتمر موسكو للأمن "ضرورة إنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي في سوريا والتمكن من استثمار مواردنا التي تتعرض للنهب والسرقة".
وقال الوزير: "أبواب سوريا مفتوحة دائما لكل صديق ومحب، أما من يستهدف أرضنا وتاريخنا ومستقبلنا بالعدوان والدمار فسيجدون أمامهم شعباً يرفض الذل والهوان ويقدم كل التضحية من أجل كرامة وطنه".
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