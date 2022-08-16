عربي
https://sputnikarabic.ae/20220816/10-آلاف-خطوة-تكافح-أكبر-خطر-يهدد-مرضى-السكري-1066498929.html
10 آلاف خطوة تكافح أكبر خطر يهدد مرضى السكري
10 آلاف خطوة تكافح أكبر خطر يهدد مرضى السكري
يؤدي مرض السكري إلى عدم انتظام نسبة السكر في الدم بسبب خلل في إفراز الهرمون المسؤول عن تنظيمها، ويكون لذلك مضاعفات صحية خطيرة على المدى الطويل. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T21:54+0000
2022-08-16T21:55+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1050015350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e92b215e30e5270fb7e7f4c5e5c65ad4.jpg
ويعد مرض السكري من الأمراض المزمنة، التي تؤثر بصورة أو بأخرى على بقية أعضاء الجسم، ورغم ذلك يمكن لأي شخص أن يتغلب عليه بوسائل بسيطة أبرزها المشي، حسبما يقول موقع "ويب إم دي" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن الأشخاص المصابين بالسكري أو من هم في مرحلة ما قبل الإصابة يمكنهم التخلص من خطورة المرض بـ 10 آلاف خطوة يوميا.وتابع: "هذه الخطوات يمكن أن تقلل خطر الموت عند مرضى السكري بصورة كبيرة، حسبما أظهرت دراسة شارك فيها نحو 1700 أمريكي".وأظهرت الدراسة أن من يقومون بالمشي عدد أكبر من الخطوات يوميا هم أقل عرضة لمضاعفات المرض، مقارنة بمن يمشون خطوات أقل.ولفتت الدراسة إلى أنه بعد متابعة المشاركين فيها لمدة 9 سنوات، توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين كانوا يحرصون على المشي نحو 10 آلاف خطوة يوميا كانت نسبة الموت بينهم أقل مقارنة بمن يمشون خطوات أقل.
https://sputnikarabic.ae/20220724/أفضل-6-فواكه-لتنظيم-نسبة-السكر-في-الدم-1065479722.html
https://sputnikarabic.ae/20220808/طلاب-مصريون-يفوزون-بجائزة-الصحة-العالمية-عن-جهاز-فحص-السكر-دون-ألم-1066159540.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1050015350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d43956d1d81324281887df2618e0d53a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

10 آلاف خطوة تكافح أكبر خطر يهدد مرضى السكري

21:54 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 21:55 GMT 16.08.2022)
© AFP 2022 / SPENCER PLATTفتاة تمارس رياضة المشي
فتاة تمارس رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
تابعنا عبرTelegram
يؤدي مرض السكري إلى عدم انتظام نسبة السكر في الدم بسبب خلل في إفراز الهرمون المسؤول عن تنظيمها، ويكون لذلك مضاعفات صحية خطيرة على المدى الطويل.
ويعد مرض السكري من الأمراض المزمنة، التي تؤثر بصورة أو بأخرى على بقية أعضاء الجسم، ورغم ذلك يمكن لأي شخص أن يتغلب عليه بوسائل بسيطة أبرزها المشي، حسبما يقول موقع "ويب إم دي" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى أن الأشخاص المصابين بالسكري أو من هم في مرحلة ما قبل الإصابة يمكنهم التخلص من خطورة المرض بـ 10 آلاف خطوة يوميا.
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
أفضل 6 فواكه لتنظيم نسبة السكر في الدم
24 يوليو, 10:06 GMT
وتابع: "هذه الخطوات يمكن أن تقلل خطر الموت عند مرضى السكري بصورة كبيرة، حسبما أظهرت دراسة شارك فيها نحو 1700 أمريكي".
وأظهرت الدراسة أن من يقومون بالمشي عدد أكبر من الخطوات يوميا هم أقل عرضة لمضاعفات المرض، مقارنة بمن يمشون خطوات أقل.
جهاز قياس السكر في الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
طلاب مصريون يفوزون بجائزة "الصحة العالمية" عن جهاز فحص السكر دون ألم
8 أغسطس, 13:18 GMT
ولفتت الدراسة إلى أنه بعد متابعة المشاركين فيها لمدة 9 سنوات، توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين كانوا يحرصون على المشي نحو 10 آلاف خطوة يوميا كانت نسبة الموت بينهم أقل مقارنة بمن يمشون خطوات أقل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала