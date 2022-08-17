https://sputnikarabic.ae/20220817/آرميا-2022روسكوسموس-تعرض-أجهزة-ملاحة-تتحدى-العوائق-في-البحر-الشمالي-1066506206.html
"آرميا 2022"..."روسكوسموس" تعرض أجهزة ملاحة تتحدى العوائق في المحيط المتجمد الشمالي
"آرميا 2022"..."روسكوسموس" تعرض أجهزة ملاحة تتحدى العوائق في المحيط المتجمد الشمالي
عرضت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" وسائل ملاحة تتحدى العوائق على طريق البحر الشمالي. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T08:24+0000
2022-08-17T08:24+0000
2022-08-17T08:32+0000
رصد عسكري
آرميا 2022
روسيا
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وبحسب الوكالة فإن هذه الوسائل توضع على السفن وتحصل على الإحداثيات من أنظمة الفضاء الروسية.وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه الأجهزة بتحديد موقع المستخدم حتى متر واحد وتحت تأثير أي ظروف تدخل، والذي تتجاوز قوته قوة إشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية الضعيفة.على أن يتم تزويد وتغذية المعدات الخاصة بالملاحة والموضوعة على السفينة بهذه المعلومات، لتسمح بتخطيط المسار في الوقت الفعلي مع مراعاة ظروف الجليد والطقس المحيطين.
https://sputnikarabic.ae/20220109/حركة-المرور-التجاري-في-المحيط-المتجمد-الشمالي-تحقق-زيادة-بنسبة-59-سنويا-1055124771.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, آرميا 2022, روسيا
رصد عسكري, آرميا 2022, روسيا
"آرميا 2022"..."روسكوسموس" تعرض أجهزة ملاحة تتحدى العوائق في المحيط المتجمد الشمالي
08:24 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 08:32 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
عرضت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" وسائل ملاحة تتحدى العوائق على طريق البحر الشمالي.
وبحسب الوكالة فإن هذه الوسائل توضع على السفن وتحصل على الإحداثيات من أنظمة الفضاء الروسية.
وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه الأجهزة بتحديد موقع
المستخدم حتى متر واحد وتحت تأثير أي ظروف تدخل، والذي تتجاوز قوته قوة إشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية الضعيفة.
وتجمع التقنية الحديثة بين بيانات الملاحة ومعلومات الأقمار الصناعية المخصصة للإستشعار عن بعد، في رابط رقمي واحد.
على أن يتم تزويد وتغذية المعدات الخاصة بالملاحة والموضوعة على السفينة بهذه المعلومات، لتسمح بتخطيط المسار في الوقت الفعلي مع مراعاة ظروف الجليد والطقس المحيطين.