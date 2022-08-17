https://sputnikarabic.ae/20220817/إعلام-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخي-كروز-باتجاه-البحر-الأصفر-1066501408.html
إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر
إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر
أشارت تقارير إعلامية إلى إطلاق كوريا الشمالية لصاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر، اليوم الأربعاء 17 أغسطس/آب. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T05:47+0000
2022-08-17T05:47+0000
2022-08-17T05:47+0000
رصد عسكري
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وبحسب ما نقلت وكالة "يونهاب"، فإن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخي كروز.وبهذا، استأنفت كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ بعد مرور حوالي شهرين منذ أن أطلقت صواريخ باليستية في يوم 5 يونيو/حزيران.ولا يمثل إطلاق صواريخ كروز انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر أي إطلاق للصواريخ الباليستية، لكن صواريخ كروز التي تكون قادرة على الضربات الدقيقة تشكل تهديدا كبيرا، بحسب ما نقلت الوكالة.وكان المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية أعلن، في وقت سابق، عن إعداد "خطة جريئة للتعاون السياسي والعسكري مع الجارة الشمالية، في مقابل نزع السلاح النووي".وتشمل الخطة الجريئة أيضا إجراءات لتخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة في المجال العسكري وإحلال السلام في المجال السياسي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20220815/كوريا-الجنوبية-تعرض-خطة-جريئة-ومغرية-لجارتها-الشمالية-مقابل-نزع-السلاح-النووي-1066421809.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر
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أشارت تقارير إعلامية إلى إطلاق كوريا الشمالية لصاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر، اليوم الأربعاء 17 أغسطس/آب.
وبحسب ما نقلت وكالة
"يونهاب"، فإن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخي كروز.
وأفادت بأن سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلا مفصلا حول ما يتعلق بالتفاصيل الأخرى بشأن الصاروخين.
وبهذا، استأنفت كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ بعد مرور حوالي شهرين منذ أن أطلقت صواريخ باليستية في يوم 5 يونيو/حزيران.
ولا يمثل إطلاق صواريخ كروز انتهاكا لقرارات
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر أي إطلاق للصواريخ الباليستية، لكن صواريخ كروز التي تكون قادرة على الضربات الدقيقة تشكل تهديدا كبيرا، بحسب ما نقلت الوكالة.
وكان المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية أعلن، في وقت سابق، عن إعداد "خطة جريئة للتعاون السياسي والعسكري مع الجارة الشمالية، في مقابل نزع السلاح النووي".
وتشمل الخطة الجريئة أيضا إجراءات لتخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة في المجال العسكري وإحلال السلام في المجال السياسي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية
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