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https://sputnikarabic.ae/20220817/الإمارات-تستورد-41-ألف-طن-من-الأغذية-يوميا-1066533602.html
الإمارات تستورد 41 ألف طن من الأغذية يوميا
الإمارات تستورد 41 ألف طن من الأغذية يوميا
زادت معدلات استيراد المواد الغذائية في الإمارات بنسبة 21 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام السابق 2021. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T14:42+0000
2022-08-17T14:42+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وسجلت معدلات الاستيراد للمواد الغذائية 41 ألف طن يوميا، حسبما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم الأربعاء.ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة الإماراتية لتدعيم أمنها الغذائي برفع مستوى التعاون مع الأسواق العالمية وتعزيز عمليات الاستثمار الزراعي محليا وفي الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20220810/تباطؤ-التضخم-في-أمريكا-لكن-أسعار-الغذاء-والطاقة-تشهد-ضغوطا-حادة-1066261505.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تستورد 41 ألف طن من الأغذية يوميا

14:42 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZصورة تظهر خضروات، بما في ذلك الملفوف والقرنبيط
صورة تظهر خضروات، بما في ذلك الملفوف والقرنبيط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
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زادت معدلات استيراد المواد الغذائية في الإمارات بنسبة 21 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام السابق 2021.
وسجلت معدلات الاستيراد للمواد الغذائية 41 ألف طن يوميا، حسبما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم الأربعاء.
التضخم الاقتصادي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
تباطؤ التضخم في أمريكا وأسعار الغذاء والطاقة تشهد ضغوطا حادة
10 أغسطس, 13:20 GMT
ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة الإماراتية لتدعيم أمنها الغذائي برفع مستوى التعاون مع الأسواق العالمية وتعزيز عمليات الاستثمار الزراعي محليا وفي الخارج.
5 أطعمة للحفاظ على التوازن الهرموني بالجسم
5 أطعمة للحفاظ على التوازن الهرموني بالجسم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
5 أطعمة للحفاظ على التوازن الهرموني بالجسم
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