https://sputnikarabic.ae/20220817/الإمارات-تستورد-41-ألف-طن-من-الأغذية-يوميا-1066533602.html
الإمارات تستورد 41 ألف طن من الأغذية يوميا
الإمارات تستورد 41 ألف طن من الأغذية يوميا
زادت معدلات استيراد المواد الغذائية في الإمارات بنسبة 21 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام السابق 2021. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T14:42+0000
2022-08-17T14:42+0000
2022-08-17T14:42+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وسجلت معدلات الاستيراد للمواد الغذائية 41 ألف طن يوميا، حسبما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم الأربعاء.ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة الإماراتية لتدعيم أمنها الغذائي برفع مستوى التعاون مع الأسواق العالمية وتعزيز عمليات الاستثمار الزراعي محليا وفي الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20220810/تباطؤ-التضخم-في-أمريكا-لكن-أسعار-الغذاء-والطاقة-تشهد-ضغوطا-حادة-1066261505.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تستورد 41 ألف طن من الأغذية يوميا
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زادت معدلات استيراد المواد الغذائية في الإمارات بنسبة 21 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام السابق 2021.
وسجلت معدلات الاستيراد للمواد الغذائية 41 ألف طن يوميا، حسبما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم الأربعاء.
ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة الإماراتية لتدعيم أمنها الغذائي برفع مستوى التعاون مع الأسواق العالمية وتعزيز عمليات الاستثمار الزراعي محليا وفي الخارج.