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https://sputnikarabic.ae/20220817/الخارجية-الروسية-المواجهة-المحتملة-بين-أمريكا-والصين-بشأن-تايوان-تؤدي-إلى-تفاقم-الوضع-الاقتصادي-1066505977.html
الخارجية الروسية: المواجهة المحتملة بين أمريكا والصين بشأن تايوان تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي
الخارجية الروسية: المواجهة المحتملة بين أمريكا والصين بشأن تايوان تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي
قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، إن المواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان ستؤدي حتما إلى... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T08:35+0000
2022-08-17T08:38+0000
رصد عسكري
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وأضاف بيريشيفسكي، معلقا على الوضع في تايوان لقناة "روسيا 24": "بالطبع، إذا أراد الأمريكيون مواجهة جادة مع الصين، فإن الوضع في الاقتصاد سوف يصبح حتما أسوأ، لأن الصين قوة اقتصادية عالمية يمكن مقارنتها بالاقتصاد الأمريكي، وسيكون الأمر صعبا جدا جدا على الأمريكيين". وتصاعد الوضع حول تايوان (الصين) بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والتي كانت أول زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997. وحذر الرئيس الصيني الإدارة الأمريكية من "مغبة اللعب بالنار"، وأكدت بكين على التزامها بسياسة "صين واحدة". تعتبر جمهورية الصين الشعبية الجزيرة مقاطعة تابعة لها وتعارض دائما أي اتصال بين ممثلي تايبيه والمسؤولين الحاليين، وخاصة المسؤولين الرفيعي المستوى، أو الجيش من البلدان التي تقيم بكين معها علاقات دبلوماسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الخارجية الروسية: المواجهة المحتملة بين أمريكا والصين بشأن تايوان تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي

08:35 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 08:38 GMT 17.08.2022)
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أفراد طاقم الجيش الصيني المشارك في سباق بياتلون الدبابات 2019 في حقل ألابينو، ضواحي موسكو، روسيا 30 يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
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قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، إن المواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان ستؤدي حتما إلى تدهور الوضع في الاقتصاد، وستجد واشنطن صعوبة في ذلك.
وأضاف بيريشيفسكي، معلقا على الوضع في تايوان لقناة "روسيا 24": "بالطبع، إذا أراد الأمريكيون مواجهة جادة مع الصين، فإن الوضع في الاقتصاد سوف يصبح حتما أسوأ، لأن الصين قوة اقتصادية عالمية يمكن مقارنتها بالاقتصاد الأمريكي، وسيكون الأمر صعبا جدا جدا على الأمريكيين".
وتصاعد الوضع حول تايوان (الصين) بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والتي كانت أول زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997. وحذر الرئيس الصيني الإدارة الأمريكية من "مغبة اللعب بالنار"، وأكدت بكين على التزامها بسياسة "صين واحدة".
تعتبر جمهورية الصين الشعبية الجزيرة مقاطعة تابعة لها وتعارض دائما أي اتصال بين ممثلي تايبيه والمسؤولين الحاليين، وخاصة المسؤولين الرفيعي المستوى، أو الجيش من البلدان التي تقيم بكين معها علاقات دبلوماسية.
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