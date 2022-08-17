https://sputnikarabic.ae/20220817/السعودية-توقع-عقدا-لتشغيل-مستشفى-عدن-الحكومي--1066548600.html
السعودية توقع عقدا لتشغيل مستشفى عدن الحكومي
السعودية توقع عقدا لتشغيل مستشفى عدن الحكومي
وقعت السعودية اليوم الأربعاء، عقد تشغيل مستشفى عدن الحكومي في جنوب اليمن، بتكلفة تزيد عن 330 مليون ريال سعودي (87 مليون دولار تقريبا). 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T21:09+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وقع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، بتكلفة بلغت 330.537.081 ريالا سعوديا.وأشارت على أن المستشفى يستفيد منه أكثر من 438.000 شخص سنويا.ومن المقرر أن يبدأ التشغيل خلال 90 يوما بعد اكتمال استعدادات الكادر الطبي واختبارات أجهزة المستشفى ووصول الأدوية والمستلزمات الطبية.وخلال العام الأول من المقرر أن يعمل المستشفى بقدرة 50% استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال العام الثاني.وتبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع، وتم تجهيزه 2187 جهازا ومعدة طبية، و270 سريرا.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220803/السعودية-تصدر-بيانا-بشأن-تمديد-الهدنة-في-اليمن-1065928364.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن
أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن
السعودية توقع عقدا لتشغيل مستشفى عدن الحكومي
21:09 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 21:11 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
وقعت السعودية اليوم الأربعاء، عقد تشغيل مستشفى عدن الحكومي في جنوب اليمن، بتكلفة تزيد عن 330 مليون ريال سعودي (87 مليون دولار تقريبا).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية
أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وقع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، بتكلفة بلغت 330.537.081 ريالا سعوديا.
وأشارت على أن المستشفى يستفيد منه أكثر من 438.000 شخص سنويا.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل خلال 90 يوما بعد اكتمال استعدادات الكادر الطبي واختبارات أجهزة المستشفى ووصول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وخلال العام الأول من المقرر أن يعمل المستشفى بقدرة 50% استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال العام الثاني.
وتبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع، وتم تجهيزه 2187 جهازا ومعدة طبية، و270 سريرا.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.