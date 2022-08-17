https://sputnikarabic.ae/20220817/الشرطة-البريطانية-تعلن-اعتقال-شاب-كان-يريد-قتل-الملكة-إليزابيث-1066520766.html
الشرطة البريطانية تعلن اعتقال شاب كان يريد قتل الملكة إليزابيث
الشرطة البريطانية تعلن اعتقال شاب كان يريد قتل الملكة إليزابيث
أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، اعتقال شاب كان بحوزته سلاح صيد (قوس وسهم) في منزل الملكة إليزابيث في قلعة وندسور، مؤكدة أنه اعترف بأنه كان يريد قتل... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T12:13+0000
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وحسب صحيفة "ذا صن"، استمعت المحكمة اليوم لشهادة الشاب المتهم وأيضا لضابط شرطة حول الواقعة.وقال ضابط الشرطة إن الشاب ويدعى جاسوانت سينغ تشايل (20 عاما)، ظهر في قلعة وندسور مرتديا غطاء للرأس وقناعا.وأضاف أنه كان يبدو وكأنه حارس في فيلم سينمائي أو في حفلة عيد "الهالوين".وكانت الملكة إليزابيث في القلعة وقت وقوع الحادث، يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، مع ابنها وولي عهدها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وآخرين من العائلة.وبعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب، اتُهم تشايل بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي بموجب المادة 2 من قانون الخيانة العظمى لعام 1842.وهذه المادة هي خاصة بعقوبة "إلقاء أسلحة نارية أو تصويبها، أو إلقاء أو استخدام أي مادة أو سلاح عدواني، بقصد إيذاء الملكة أو ترويعها".ويخضع الشاب للاحتجاز في الوقت الحالي، وسيمثل أمام محكمة للمرة الثانية في 14 سبتمبر/أيلول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220728/أحد-حراس-ملكة-بريطانيا-يثير-فزع-سائحة-بعد-صراخه-في-وجهها-للمسها-حصانه-فيديو-1065703693.html
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الشرطة البريطانية تعلن اعتقال شاب كان يريد قتل الملكة إليزابيث
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أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، اعتقال شاب كان بحوزته سلاح صيد (قوس وسهم) في منزل الملكة إليزابيث في قلعة وندسور، مؤكدة أنه اعترف بأنه كان يريد قتل الملكة.
وحسب صحيفة "ذا صن"، استمعت المحكمة اليوم لشهادة الشاب المتهم وأيضا لضابط شرطة حول الواقعة.
وقال
ضابط الشرطة إن الشاب ويدعى جاسوانت سينغ تشايل (20 عاما)، ظهر في قلعة وندسور مرتديا غطاء للرأس وقناعا.
وأضاف أنه كان يبدو وكأنه حارس في فيلم سينمائي أو في حفلة عيد "الهالوين".
وذكرت الصحيفة أن شايل قال لضابط حراسة: "أنا هنا لقتل الملكة"، قبل أن يتم تقييد يديه واعتقاله.
وكانت الملكة إليزابيث
في القلعة وقت وقوع الحادث، يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، مع ابنها وولي عهدها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وآخرين من العائلة.
وبعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب، اتُهم تشايل بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي بموجب المادة 2 من قانون الخيانة العظمى لعام 1842.
وهذه المادة هي خاصة بعقوبة "إلقاء أسلحة نارية أو تصويبها، أو إلقاء أو استخدام أي مادة أو سلاح عدواني، بقصد إيذاء الملكة أو ترويعها".
ويخضع الشاب للاحتجاز في الوقت الحالي، وسيمثل أمام محكمة للمرة الثانية في 14 سبتمبر/أيلول المقبل.