عربي
https://sputnikarabic.ae/20220817/اليابان-تستأنف-استيراد-النفط-من-روسيا-1066501050.html
اليابان تستأنف استيراد النفط من روسيا
اليابان تستأنف استيراد النفط من روسيا
أعلنت وزراة المالية اليابانية عن استئناف البلاد استيراد النفط من روسيا في شهر يوليو/تموز، مع إنخفاض بنسبة 65 في المئة من الكمية التي كانت تستوردها بنفس الشهر... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T04:48+0000
2022-08-17T04:49+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104491/79/1044917911_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_0ab1de349af2c88708b26f0cee329503.jpg
ففي بيان للوزارة أعلنت فيه عن انخفاض حجم واردات النفط الروسي بنسبة 65.4٪ مقارنة بشهر يوليو 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل انخفاض في حجم واردات الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة بنسبة 26.1٪.كما وتم تسجيل انخفاض في الواردات في يوليو من هذا العام مقارنة بنفس الشهر في عام 2021 في عناصر مثل الفحم (40.1٪) ، الخام (84.9٪) ، الحبوب (73.1٪) ، الخضروات (60.6٪). وفي نفس الوقت ، زادت الواردات من الأسماك والمنتجات السمكية بنسبة 21.7٪.أما بالنسبة لتصدير البضائع من اليابان إلى روسيا في يوليو من هذا العام، فقد لوحظت أكبر زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في مواد مثل المنتجات الطبية (154.1 في المائة) والمنتجات المعدنية (64.2 في المائة). في الوقت نفسه، انخفض تصدير أجهزة الصوت والفيديو بنسبة 81.1-99.9 بالمئة. وانخفضت صادرات السيارات من اليابان إلى روسيا في يوليو 2022 بنسبة 21.5٪ ، وقطع غيارها بنسبة 70.2٪.
https://sputnikarabic.ae/20220706/سفير-روسيا-لدى-اليابان-طوكيو-لم-تتقدم-بطلب-بشأن-الوضع-الخاص-بـسخالين-2-1064718219.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104491/79/1044917911_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f67d9d7001f95014aae14baf4676fb5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

اليابان تستأنف استيراد النفط من روسيا

04:48 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 04:49 GMT 17.08.2022)
© Depositphotos / Montenegro1ناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Depositphotos / Montenegro1
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزراة المالية اليابانية عن استئناف البلاد استيراد النفط من روسيا في شهر يوليو/تموز، مع إنخفاض بنسبة 65 في المئة من الكمية التي كانت تستوردها بنفس الشهر من العام الماضي.
ففي بيان للوزارة أعلنت فيه عن انخفاض حجم واردات النفط الروسي بنسبة 65.4٪ مقارنة بشهر يوليو 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل انخفاض في حجم واردات الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة بنسبة 26.1٪.
هذا وخفضت اليابان في يونيو من هذا العام واردات النفط من روسيا إلى الصفر. وفي الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، انخفض حجم الواردات في هذا الاتجاه بنسبة 21.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام السابق.
كما وتم تسجيل انخفاض في الواردات في يوليو من هذا العام مقارنة بنفس الشهر في عام 2021 في عناصر مثل الفحم (40.1٪) ، الخام (84.9٪) ، الحبوب (73.1٪) ، الخضروات (60.6٪). وفي نفس الوقت ، زادت الواردات من الأسماك والمنتجات السمكية بنسبة 21.7٪.
محطة طاقة من ضمن مشروع سخالين 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
سفير روسيا لدى اليابان: طوكيو لم تتقدم بطلب بشأن المرسوم الخاص بـ"سخالين 2"
6 يوليو, 09:14 GMT
أما بالنسبة لتصدير البضائع من اليابان إلى روسيا في يوليو من هذا العام، فقد لوحظت أكبر زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في مواد مثل المنتجات الطبية (154.1 في المائة) والمنتجات المعدنية (64.2 في المائة). في الوقت نفسه، انخفض تصدير أجهزة الصوت والفيديو بنسبة 81.1-99.9 بالمئة. وانخفضت صادرات السيارات من اليابان إلى روسيا في يوليو 2022 بنسبة 21.5٪ ، وقطع غيارها بنسبة 70.2٪.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала