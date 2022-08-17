https://sputnikarabic.ae/20220817/اليابان-تستأنف-استيراد-النفط-من-روسيا-1066501050.html
اليابان تستأنف استيراد النفط من روسيا
اليابان تستأنف استيراد النفط من روسيا
أعلنت وزراة المالية اليابانية عن استئناف البلاد استيراد النفط من روسيا في شهر يوليو/تموز، مع إنخفاض بنسبة 65 في المئة من الكمية التي كانت تستوردها بنفس الشهر... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T04:48+0000
2022-08-17T04:48+0000
2022-08-17T04:49+0000
اقتصاد
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ففي بيان للوزارة أعلنت فيه عن انخفاض حجم واردات النفط الروسي بنسبة 65.4٪ مقارنة بشهر يوليو 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل انخفاض في حجم واردات الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة بنسبة 26.1٪.كما وتم تسجيل انخفاض في الواردات في يوليو من هذا العام مقارنة بنفس الشهر في عام 2021 في عناصر مثل الفحم (40.1٪) ، الخام (84.9٪) ، الحبوب (73.1٪) ، الخضروات (60.6٪). وفي نفس الوقت ، زادت الواردات من الأسماك والمنتجات السمكية بنسبة 21.7٪.أما بالنسبة لتصدير البضائع من اليابان إلى روسيا في يوليو من هذا العام، فقد لوحظت أكبر زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في مواد مثل المنتجات الطبية (154.1 في المائة) والمنتجات المعدنية (64.2 في المائة). في الوقت نفسه، انخفض تصدير أجهزة الصوت والفيديو بنسبة 81.1-99.9 بالمئة. وانخفضت صادرات السيارات من اليابان إلى روسيا في يوليو 2022 بنسبة 21.5٪ ، وقطع غيارها بنسبة 70.2٪.
https://sputnikarabic.ae/20220706/سفير-روسيا-لدى-اليابان-طوكيو-لم-تتقدم-بطلب-بشأن-الوضع-الخاص-بـسخالين-2-1064718219.html
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اقتصاد
اليابان تستأنف استيراد النفط من روسيا
04:48 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 04:49 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزراة المالية اليابانية عن استئناف البلاد استيراد النفط من روسيا في شهر يوليو/تموز، مع إنخفاض بنسبة 65 في المئة من الكمية التي كانت تستوردها بنفس الشهر من العام الماضي.
ففي بيان للوزارة أعلنت فيه عن انخفاض حجم واردات النفط الروسي بنسبة 65.4٪ مقارنة بشهر يوليو 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل انخفاض في حجم واردات الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة بنسبة 26.1٪.
هذا وخفضت اليابان في يونيو من هذا العام واردات النفط من روسيا إلى الصفر. وفي الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، انخفض حجم الواردات في هذا الاتجاه بنسبة 21.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام السابق.
كما وتم تسجيل انخفاض في الواردات في يوليو من هذا العام مقارنة بنفس الشهر في عام 2021 في عناصر مثل الفحم (40.1٪) ، الخام (84.9٪) ، الحبوب (73.1٪) ، الخضروات (60.6٪). وفي نفس الوقت ، زادت الواردات من الأسماك والمنتجات السمكية بنسبة 21.7٪.
أما بالنسبة لتصدير البضائع من اليابان إلى روسيا في يوليو من هذا العام، فقد لوحظت أكبر زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في مواد مثل المنتجات الطبية (154.1 في المائة) والمنتجات المعدنية (64.2 في المائة). في الوقت نفسه، انخفض تصدير أجهزة الصوت والفيديو بنسبة 81.1-99.9 بالمئة. وانخفضت صادرات السيارات من اليابان إلى روسيا في يوليو 2022 بنسبة 21.5٪ ، وقطع غيارها بنسبة 70.2٪.