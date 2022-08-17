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https://sputnikarabic.ae/20220817/بدء-اجتماع-القوى-السياسية-العراقية-لمناقشة-الأزمة-الحالية-في-البلاد-وسط-غياب-التيار-الصدري-1066513976.html
بدء اجتماع القوى السياسية العراقية لمناقشة الأزمة الحالية في البلاد وسط غياب التيار الصدري
بدء اجتماع القوى السياسية العراقية لمناقشة الأزمة الحالية في البلاد وسط غياب التيار الصدري
بدأت القوى السياسية العراقية وعلى رأسها الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، اجتماعها في قصر الحكومة بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الأزمة في البلاد، وذلك... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T10:49+0000
2022-08-17T10:49+0000
العراق
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بغداد- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء العراقية في نبأ عاجل "بدء اجتماع قادة الكتل السياسية في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء".لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نشر بيانًا مقتضبًا جاء فيه: "نعلن أن التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".والأربعاء الماضي، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، "الكتل السياسية لحل الانسداد السياسي في البلاد، واللجوء للحوار لحل الخلافات".وقال الكاظمي، خلال احتفالية وضع الحجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي: "اليوم مطلوب من الكتل السياسية أن تتحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي؛ من أجل مصلحة العراق ومستقبله"، حسب موقع قناة "السومرية" العراقية.وأضاف: "أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات، وليس لدينا خيار غير الحوار. الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين".
https://sputnikarabic.ae/20220810/الكاظمي-يدعو-الكتل-السياسية-في-العراق-لحل-الانسداد-السياسي-واللجوء-إلى-الحوار-لحل-الأزمة-1066244385.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

بدء اجتماع القوى السياسية العراقية لمناقشة الأزمة الحالية في البلاد وسط غياب التيار الصدري

10:49 GMT 17.08.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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بدأت القوى السياسية العراقية وعلى رأسها الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، اجتماعها في قصر الحكومة بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الأزمة في البلاد، وذلك وسط عدم حضور التيار الصدري الطرف الآخر في المشكلة السياسية الحالية.
بغداد- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء العراقية في نبأ عاجل "بدء اجتماع قادة الكتل السياسية في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء".
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يستقبل جثامين ضحايا العمليات العسكرية التركية في محافظة دهوك، اليوم الخميس 21 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
الكاظمي يدعو الكتل السياسية في العراق لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الأزمة
10 أغسطس, 10:28 GMT
لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نشر بيانًا مقتضبًا جاء فيه: "نعلن أن التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".
والأربعاء الماضي، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، "الكتل السياسية لحل الانسداد السياسي في البلاد، واللجوء للحوار لحل الخلافات".
وقال الكاظمي، خلال احتفالية وضع الحجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي: "اليوم مطلوب من الكتل السياسية أن تتحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي؛ من أجل مصلحة العراق ومستقبله"، حسب موقع قناة "السومرية" العراقية.
وأضاف: "أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات، وليس لدينا خيار غير الحوار. الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين".
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