https://sputnikarabic.ae/20220817/ترتيب-الدول-العربية-في-مؤشر-تنمية-السياحة-والسفر-1066508920.html
ترتيب الدول العربية في مؤشر تنمية السياحة والسفر
ترتيب الدول العربية في مؤشر تنمية السياحة والسفر
يستند مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي لعام 2022، إلى العديد من المؤشرات والعوامل والسياسات التي تقود لتطوير واستدامة ومرونة قطاع... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T09:12+0000
2022-08-17T09:12+0000
2022-08-17T09:13+0000
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ويسهم ذلك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل المعايير الأعمال التجارية وظروف السلامة والصحة والبنية التحتية والموارد الطبيعية والضغوط البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
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ترتيب الدول العربية في مؤشر تنمية السياحة والسفر
09:12 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 09:13 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
يستند مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي لعام 2022، إلى العديد من المؤشرات والعوامل والسياسات التي تقود لتطوير واستدامة ومرونة قطاع السفر والسياحة
ويسهم ذلك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل المعايير الأعمال التجارية وظروف السلامة والصحة والبنية التحتية والموارد الطبيعية والضغوط البيئية والاجتماعية والاقتصادية.