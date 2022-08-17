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https://sputnikarabic.ae/20220817/تركيا-تعلن-تحييد-3-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1066532527.html
تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلن الجيش التركي تحييد 3 من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، في نطاق عملية "مخلب النمر" شمالي العراق. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T14:27+0000
2022-08-17T14:27+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة في بيانها إن عمليات مكافحة الإرهاب في شمال العراق متواصلة بحزم وتصميم.وأوضحت الوزارة أنه تم "تحييد 3 إرهابيين من تنظيم بي كي كي عبر وسائط الدعم الناري إثر رصدهم في منطقة عملية مخلب النمر".وكانت تركيا أعلنت في 23 أبريل/ نيسان من العام الماضي، إطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب النمر" بشكل متزامن ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.
https://sputnikarabic.ae/20220814/تركيا-تعلن-ترحيل-136-مهاجرا-أفغانيا-إلى-بلادهم-1066382467.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني

تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

14:27 GMT 17.08.2022
© Sputnik . Ali Hashemدوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا
دوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Ali Hashem
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أعلن الجيش التركي تحييد 3 من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، في نطاق عملية "مخلب النمر" شمالي العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقالت الوزارة في بيانها إن عمليات مكافحة الإرهاب في شمال العراق متواصلة بحزم وتصميم.
وأوضحت الوزارة أنه تم "تحييد 3 إرهابيين من تنظيم بي كي كي عبر وسائط الدعم الناري إثر رصدهم في منطقة عملية مخلب النمر".
وكانت تركيا أعلنت في 23 أبريل/ نيسان من العام الماضي، إطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب النمر" بشكل متزامن ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.
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