تفاعل واسع مع مقطع فيديو لقاسم سليماني يتحدث بالعربية عن حسن نصر الله
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leaderقاسم سليماني
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي من الناطقين باللغة العربية، على نطاق واسع، مع مقطع فيديو قديم أعيد نشره، والذي يظهر فيه القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني متحدثا بالعربية.
المقطع ظهر خلال مقابلة تلفزيونية للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، والتي كان يتحدث خلالها عن علاقته بالجنرال الإيراني الذي اغتالته الولايات المتحدة قبل أكثر من عامين.
بين السيد حسن #نصرالله والشهيد #قاسم_سليماني علاقة عاطفية وجدانية تتخطى العمل العسكري والجهادي.. علاقة ربّما لا يفرقها حتى الموت.— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 16, 2022
لمشاهدة #كان_معنا كاملاً👇https://t.co/15H97DAQXa pic.twitter.com/67Qz8Ltuo3
وقال سليماني في المقطع ناطقا باللغة العربية: "إن شاء الله سبحانه وتعالى يحفظ السيد (حسن نصر الله) وهو حقيقة مخلص مخلص حقيقي، كل وجوده إخلاص".
و نحنُ نقول لك سيدي يا #نصرالله كما قال لك الحاج #قاسم_سليماني— حسن الجواد ☫ 𓂆 (@hasanjawadd) August 17, 2022
نحنُ مستعدون لأن نعطيك قلوبنا و أرواحنا فداء لك 💛🙏🏻 pic.twitter.com/T8qGRXeRDJ
وأضاف: "أنا أحبه، ليس فقط أحبه، ذات مرة قلت للإخوة إذا بقي شيء وحيد في جسمنا، نحن جاهزون نعطيه قلب الواحد، كبد الواحد، رأس الواحد، نعطيه للسيد القائد والسيد حسن".
"سريعًا شعرنا أنّه واحد مننا لا حواجز و لا بروتوكولات، يفرح لفرحنا و يحزن لحزننا"— 𓂆 🇧🇭 كَــوْثَــرْ (@k_alakrawii) August 15, 2022
- سماحة السيّد حسن نصر الله عن الحاج قاسم سليماني | #كان_معنا pic.twitter.com/4cydYwJcOj
وفي المقابلة، قال نصر الله وهو يتذكر سليماني: "كان في الحقيقة يفرح لفرحنا، يحزن لحزننا، يبكي عندما نبكي، وينفعل معنا وينشرح معنا. بروحه وبدنه وعقله وعواطفه وقلبه وكل شيء كان حاضرا بقوة في هذه المعركة (مع إسرائيل العام 2006)".