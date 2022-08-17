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https://sputnikarabic.ae/20220817/تفاعل-واسع-مع-مقطع-فيديو-لقاسم-سليماني-يتحدث-بالعربية-عن-حسن-نصر-الله-1066540731.html
تفاعل واسع مع مقطع فيديو لقاسم سليماني يتحدث بالعربية عن حسن نصر الله
تفاعل واسع مع مقطع فيديو لقاسم سليماني يتحدث بالعربية عن حسن نصر الله
تفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي من الناطقين باللغة العربية، على نطاق واسع، مع مقطع فيديو قديم أعيد نشره، والذي يظهر فيه القائد السابق لفيلق القدس... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T16:49+0000
2022-08-17T16:49+0000
مقتل قاسم سليماني
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المقطع ظهر خلال مقابلة تلفزيونية للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، والتي كان يتحدث خلالها عن علاقته بالجنرال الإيراني الذي اغتالته الولايات المتحدة قبل أكثر من عامين.وقال سليماني في المقطع ناطقا باللغة العربية: "إن شاء الله سبحانه وتعالى يحفظ السيد (حسن نصر الله) وهو حقيقة مخلص مخلص حقيقي، كل وجوده إخلاص".وأضاف: "أنا أحبه، ليس فقط أحبه، ذات مرة قلت للإخوة إذا بقي شيء وحيد في جسمنا، نحن جاهزون نعطيه قلب الواحد، كبد الواحد، رأس الواحد، نعطيه للسيد القائد والسيد حسن".وفي المقابلة، قال نصر الله وهو يتذكر سليماني: "كان في الحقيقة يفرح لفرحنا، يحزن لحزننا، يبكي عندما نبكي، وينفعل معنا وينشرح معنا. بروحه وبدنه وعقله وعواطفه وقلبه وكل شيء كان حاضرا بقوة في هذه المعركة (مع إسرائيل العام 2006)".
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مقتل قاسم سليماني, أخبار حزب الله, أخبار إيران, أخبار لبنان
مقتل قاسم سليماني, أخبار حزب الله, أخبار إيران, أخبار لبنان

تفاعل واسع مع مقطع فيديو لقاسم سليماني يتحدث بالعربية عن حسن نصر الله

16:49 GMT 17.08.2022
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leaderقاسم سليماني
قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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تفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي من الناطقين باللغة العربية، على نطاق واسع، مع مقطع فيديو قديم أعيد نشره، والذي يظهر فيه القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني متحدثا بالعربية.
المقطع ظهر خلال مقابلة تلفزيونية للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، والتي كان يتحدث خلالها عن علاقته بالجنرال الإيراني الذي اغتالته الولايات المتحدة قبل أكثر من عامين.
وقال سليماني في المقطع ناطقا باللغة العربية: "إن شاء الله سبحانه وتعالى يحفظ السيد (حسن نصر الله) وهو حقيقة مخلص مخلص حقيقي، كل وجوده إخلاص".
وأضاف: "أنا أحبه، ليس فقط أحبه، ذات مرة قلت للإخوة إذا بقي شيء وحيد في جسمنا، نحن جاهزون نعطيه قلب الواحد، كبد الواحد، رأس الواحد، نعطيه للسيد القائد والسيد حسن".
وفي المقابلة، قال نصر الله وهو يتذكر سليماني: "كان في الحقيقة يفرح لفرحنا، يحزن لحزننا، يبكي عندما نبكي، وينفعل معنا وينشرح معنا. بروحه وبدنه وعقله وعواطفه وقلبه وكل شيء كان حاضرا بقوة في هذه المعركة (مع إسرائيل العام 2006)".
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