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https://sputnikarabic.ae/20220817/تنظيم-بطولة-شطرنج-تحت-الماء-في-بريطانيا-فيديو-1066526121.html
تنظيم بطولة شطرنج تحت الماء في بريطانيا... فيديو
تنظيم بطولة شطرنج تحت الماء في بريطانيا... فيديو
شهدت العاصمة البريطانية لندن بطولة عالمية للشطرنج يتم تنظيمها تحت الماء، في ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد أجواء حارة. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T12:58+0000
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وتمثل اللعبة تحديا كبيرا للمشاركين فيها لأنها لا تعتمد فقط على الذكاء وقوة التركيز، وإنما تتطلب امتلاك رئتين قويتين يمكنان اللاعب من المشاركة في اللعبة تحت الماء.ويقوم كل لاعب بحبس أنفاسه والغوص تحت الماء، حيث توجد قطع الشطرنج المثبتة بمغناطيس ليقوم بتحريكها ثم العودة إلى سطح الماء لالتقاط أنفاسه، بينما يقوم الآخر بالغوص للقيام بالحركة المنافسة.ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء.وتتزامن بطولة الشطرنج تحت الماء التي تم تنظيمها، الأحد الماضي، بمشاركة 10 لاعبين، مع موجة الحر التي تجتاح بريطانيا.
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تنظيم بطولة شطرنج تحت الماء في بريطانيا... فيديو

12:58 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 13:03 GMT 17.08.2022)
© Sputnik . pixabayشطرنج
شطرنج - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . pixabay
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شهدت العاصمة البريطانية لندن بطولة عالمية للشطرنج يتم تنظيمها تحت الماء، في ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد أجواء حارة.
وتمثل اللعبة تحديا كبيرا للمشاركين فيها لأنها لا تعتمد فقط على الذكاء وقوة التركيز، وإنما تتطلب امتلاك رئتين قويتين يمكنان اللاعب من المشاركة في اللعبة تحت الماء.
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ويقوم كل لاعب بحبس أنفاسه والغوص تحت الماء، حيث توجد قطع الشطرنج المثبتة بمغناطيس ليقوم بتحريكها ثم العودة إلى سطح الماء لالتقاط أنفاسه، بينما يقوم الآخر بالغوص للقيام بالحركة المنافسة.
ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء.
وتتزامن بطولة الشطرنج تحت الماء التي تم تنظيمها، الأحد الماضي، بمشاركة 10 لاعبين، مع موجة الحر التي تجتاح بريطانيا.
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