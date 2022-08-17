خبير: يمكن لروسيا وإيران أخذ جزء كبير من سوق الطاقة العالمي في غضون 5 سنوات
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
© Sputnik . Максим Богодвид
صرح الخبير البارز في اتحاد منتجي النفط والغاز في روسيا، روستام تانكاييف، بأنه يمكن لإيران أن تحل محل روسيا بالكامل في سوق الغاز الأوروبي، ولكن بسعر مرتفع للغاية، وهو أمر لا يستعد الأوروبيون لدفعه لعدد من الأسباب.
وقال تانكاييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "بالطبع، إيران تبدو أكثر تواضعا من روسيا في سوق الطاقة، ولكن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطيات غاز في العالم/ يمكن أن تحل محل روسيا بالكامل في السوق الأوروبية إذا تم أولاً رفع العقوبات المفروضة على إيران، وثانيا، إذا تم حل مشكلة إمدادات الغاز من إيران إلى أوروبا، يمكنك محاولة جذب ناقلات الغاز الأجنبية، لكن أوروبا قامت بالفعل بمثل هذه المحاولات، واتضح، ببساطة، أنه لا توجد ناقلات غاز مجانية في أوروبا".
وفقا لتانكاييف، فإن شحنات الغاز الطبيعي من إيران إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز ممكنة؛ نظريا، يمكن حتى أن تحل محل الغاز الروسي. ومع ذلك، فإن الظروف الجيوسياسية، التي لا يمكن حلها ببساطة في المستقبل المنظور، لن تسمح للأوروبيين بشراء الوقود الأزرق الإيراني في السنوات القليلة المقبلة: خط أنابيب الغاز الذي يربط إيران بأوروبا موجود. لكن قدرته لا تتجاوز 15 مليار متر مكعب سنويا.
من جانبه، يعتقد هداية الله خادمي، الرئيس التنفيذي لشركة حفر نفط الشمال في إيران، وهو عضو سابق في لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، أن إيران ستكون قادرة على تصدير الغاز إلى أوروبا إذا طورت حقولاً مشتركة وطوّرت البنية التحتية وخطوط أنابيب الغاز، على سبيل المثال. عبر تركيا.
وأوضح: "هذه أفضل طريقة لتوريد الغاز من إيران إلى أوروبا إذا كان هناك قسم مناظر من خط أنابيب الغاز. إذا تحدثنا عن إمدادات الغاز إلى أوروبا الآن، فهذه مجرد أرقام هزيلة".
لكن فيما يتعلق بالنفط، فإن هداية الله خادمي مقتنع بأن إيران يمكن أن تعوض جزئياً العجز المرتبط بأزمة الطاقة. لكن لهذا، يجب رفع العقوبات عن إيران: "في المستقبل، إذا طورنا بنشاط حقول نفط مشتركة وزدنا الطاقة الإنتاجية، فسنكون بالتأكيد قادرين على تصدير أكثر من 2.5 مليون برميل من مكثفات النفط والغاز يوميًا."
ويعتقد هداية الله خادمي أنه على الرغم من المقاطعة الغربية لموارد الطاقة الروسية، يمكن لإيران مساعدة روسيا في بيع الغاز إلى أوروبا من خلال عقود المبادلة: "إذا تم إشراك متخصصين أكفاء، فيمكننا البدء في عدة مراحل من التطوير الميداني مع روسيا والوصول بسرعة إلى مرحلة التصدير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لإيران شراء الغاز من روسيا نفسها ، ثم تصديره إلى أوروبا، لذلك، توقعاتي هي كما يلي: إذا عملنا بنشاط مع روسيا، فسنكون قادرين على السيطرة على جزء كبير من سوق الطاقة العالمي خلال 5 سنوات".
ويعتقد هداية الله خادمي أنه على الرغم من المقاطعة الغربية لموارد الطاقة الروسية، يمكن لإيران مساعدة روسيا في بيع الغاز إلى أوروبا من خلال عقود المبادلة: "إذا تم إشراك متخصصين أكفاء، فيمكننا البدء في عدة مراحل من التطوير الميداني مع روسيا والوصول بسرعة إلى مرحلة التصدير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لإيران شراء الغاز من روسيا نفسها ، ثم تصديره إلى أوروبا، لذلك، توقعاتي هي كما يلي: إذا عملنا بنشاط مع روسيا، فسنكون قادرين على السيطرة على جزء كبير من سوق الطاقة العالمي خلال 5 سنوات".