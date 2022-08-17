https://sputnikarabic.ae/20220817/خبير-يمكن-لروسيا-وإيران-أخذ-جزء-كبير-من-سوق-الطاقة-العالمي-في-غضون-5-سنوات-1066540171.html

خبير: يمكن لروسيا وإيران أخذ جزء كبير من سوق الطاقة العالمي في غضون 5 سنوات

خبير: يمكن لروسيا وإيران أخذ جزء كبير من سوق الطاقة العالمي في غضون 5 سنوات

صرح الخبير البارز في اتحاد منتجي النفط والغاز في روسيا، روستام تانكاييف، بأنه يمكن لإيران أن تحل محل روسيا بالكامل في سوق الغاز الأوروبي، ولكن بسعر مرتفع... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T16:40+0000

2022-08-17T16:40+0000

2022-08-17T16:40+0000

روسيا

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063165145_0:271:3017:1968_1920x0_80_0_0_13d9cb6219bbfd1ae3dda4fc3e88dea0.jpg

وقال تانكاييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "بالطبع، إيران تبدو أكثر تواضعا من روسيا في سوق الطاقة، ولكن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطيات غاز في العالم/ يمكن أن تحل محل روسيا بالكامل في السوق الأوروبية إذا تم أولاً رفع العقوبات المفروضة على إيران، وثانيا، إذا تم حل مشكلة إمدادات الغاز من إيران إلى أوروبا، يمكنك محاولة جذب ناقلات الغاز الأجنبية، لكن أوروبا قامت بالفعل بمثل هذه المحاولات، واتضح، ببساطة، أنه لا توجد ناقلات غاز مجانية في أوروبا".من جانبه، يعتقد هداية الله خادمي، الرئيس التنفيذي لشركة حفر نفط الشمال في إيران، وهو عضو سابق في لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، أن إيران ستكون قادرة على تصدير الغاز إلى أوروبا إذا طورت حقولاً مشتركة وطوّرت البنية التحتية وخطوط أنابيب الغاز، على سبيل المثال. عبر تركيا.لكن فيما يتعلق بالنفط، فإن هداية الله خادمي مقتنع بأن إيران يمكن أن تعوض جزئياً العجز المرتبط بأزمة الطاقة. لكن لهذا، يجب رفع العقوبات عن إيران: "في المستقبل، إذا طورنا بنشاط حقول نفط مشتركة وزدنا الطاقة الإنتاجية، فسنكون بالتأكيد قادرين على تصدير أكثر من 2.5 مليون برميل من مكثفات النفط والغاز يوميًا."ويعتقد هداية الله خادمي أنه على الرغم من المقاطعة الغربية لموارد الطاقة الروسية، يمكن لإيران مساعدة روسيا في بيع الغاز إلى أوروبا من خلال عقود المبادلة: "إذا تم إشراك متخصصين أكفاء، فيمكننا البدء في عدة مراحل من التطوير الميداني مع روسيا والوصول بسرعة إلى مرحلة التصدير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لإيران شراء الغاز من روسيا نفسها ، ثم تصديره إلى أوروبا، لذلك، توقعاتي هي كما يلي: إذا عملنا بنشاط مع روسيا، فسنكون قادرين على السيطرة على جزء كبير من سوق الطاقة العالمي خلال 5 سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20220817/اليابان-تستأنف-استيراد-النفط-من-روسيا-1066501050.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إيران