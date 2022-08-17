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https://sputnikarabic.ae/20220817/زيمبابوي-تعلن-وفاة-157-طفلا-بالحصبة-خلال-أسبوعين-1066505699.html
زيمبابوي تعلن وفاة 157 طفلا بالحصبة خلال أسبوعين
زيمبابوي تعلن وفاة 157 طفلا بالحصبة خلال أسبوعين
أعلنت السلطات في زيمبابوي وفاة 157 طفلا على الأقل بالحصبة، وذلك منذ بدء هذا المرض الفيروسي المعدي بالتفشي قبل أسبوعين. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T07:54+0000
2022-08-17T07:54+0000
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وحسب "فرانس برس"، قالت مونيكا موتسفانغوا وزيرة الإعلام في زيمبابوي خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إنه اعتبارًا من 15 أغسطس/آب، بلغت الحصيلة التراكمية في البلاد 2056 حالة إصابة و157 حالة وفاة.وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعتزم تكثيف عمليات التطعيم وستصرف أموالا من صندوق الكوارث الوطني للتعامل مع هذه الحالة الطارئة.وأوضحت أن جميع الضحايا لم يتم تطعيمهم ضد الحصبة.يذكر أن فيروس الحصبة يهاجم الأطفال بشكل رئيسي، ومن أخطر مضاعفاته العمى والإسهال بالإضافة إلى التهابات خطيرة في الجهاز التنفسي. وتتمثل أعراض هذا المرض بطفح جلدي أحمر يظهر أولاً على الوجه ثم ينتشر في باقي أنحاء الجسم. وفي الماضي كان هذا المرض شائعاً جداً، لكن حالياً يمكن الوقاية منه بفضل لقاح مضاد.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في أبريل/نيسان الماضي، أن أفريقيا تواجه انفجارًا في الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسبب التأخير في تطعيم الأطفال، حيث قفزت حالات الحصبة بنسبة 400%.
https://sputnikarabic.ae/20201112/أعلى-حصيلة-في-23-عاما-200-ألف-وفاة-بالحصبة-والوضع-معرض-للانفجار-بسبب-الجائحة-1047171387.html
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زيمبابوي تعلن وفاة 157 طفلا بالحصبة خلال أسبوعين

07:54 GMT 17.08.2022
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhiأطفال داخل ملجأ مؤقت في شيمانيماني، جنوب شرق هراري، زيمبابوي، 18 مارس/ آذار 2019
أطفال داخل ملجأ مؤقت في شيمانيماني، جنوب شرق هراري، زيمبابوي، 18 مارس/ آذار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
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أعلنت السلطات في زيمبابوي وفاة 157 طفلا على الأقل بالحصبة، وذلك منذ بدء هذا المرض الفيروسي المعدي بالتفشي قبل أسبوعين.
وحسب "فرانس برس"، قالت مونيكا موتسفانغوا وزيرة الإعلام في زيمبابوي خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إنه اعتبارًا من 15 أغسطس/آب، بلغت الحصيلة التراكمية في البلاد 2056 حالة إصابة و157 حالة وفاة.
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وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعتزم تكثيف عمليات التطعيم وستصرف أموالا من صندوق الكوارث الوطني للتعامل مع هذه الحالة الطارئة.
وأوضحت أن جميع الضحايا لم يتم تطعيمهم ضد الحصبة.

يذكر أن فيروس الحصبة يهاجم الأطفال بشكل رئيسي، ومن أخطر مضاعفاته العمى والإسهال بالإضافة إلى التهابات خطيرة في الجهاز التنفسي.
وتتمثل أعراض هذا المرض بطفح جلدي أحمر يظهر أولاً على الوجه ثم ينتشر في باقي أنحاء الجسم. وفي الماضي كان هذا المرض شائعاً جداً، لكن حالياً يمكن الوقاية منه بفضل لقاح مضاد.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في أبريل/نيسان الماضي، أن أفريقيا تواجه انفجارًا في الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسبب التأخير في تطعيم الأطفال، حيث قفزت حالات الحصبة بنسبة 400%.
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