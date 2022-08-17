https://sputnikarabic.ae/20220817/زيمبابوي-تعلن-وفاة-157-طفلا-بالحصبة-خلال-أسبوعين-1066505699.html

زيمبابوي تعلن وفاة 157 طفلا بالحصبة خلال أسبوعين

زيمبابوي تعلن وفاة 157 طفلا بالحصبة خلال أسبوعين

أعلنت السلطات في زيمبابوي وفاة 157 طفلا على الأقل بالحصبة، وذلك منذ بدء هذا المرض الفيروسي المعدي بالتفشي قبل أسبوعين. 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T07:54+0000

2022-08-17T07:54+0000

2022-08-17T07:54+0000

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103992/79/1039927927_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fcbd4a4bb3fd47dcc6bf67452cd17738.jpg

وحسب "فرانس برس"، قالت مونيكا موتسفانغوا وزيرة الإعلام في زيمبابوي خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إنه اعتبارًا من 15 أغسطس/آب، بلغت الحصيلة التراكمية في البلاد 2056 حالة إصابة و157 حالة وفاة.وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعتزم تكثيف عمليات التطعيم وستصرف أموالا من صندوق الكوارث الوطني للتعامل مع هذه الحالة الطارئة.وأوضحت أن جميع الضحايا لم يتم تطعيمهم ضد الحصبة.يذكر أن فيروس الحصبة يهاجم الأطفال بشكل رئيسي، ومن أخطر مضاعفاته العمى والإسهال بالإضافة إلى التهابات خطيرة في الجهاز التنفسي. وتتمثل أعراض هذا المرض بطفح جلدي أحمر يظهر أولاً على الوجه ثم ينتشر في باقي أنحاء الجسم. وفي الماضي كان هذا المرض شائعاً جداً، لكن حالياً يمكن الوقاية منه بفضل لقاح مضاد.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في أبريل/نيسان الماضي، أن أفريقيا تواجه انفجارًا في الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسبب التأخير في تطعيم الأطفال، حيث قفزت حالات الحصبة بنسبة 400%.

https://sputnikarabic.ae/20201112/أعلى-حصيلة-في-23-عاما-200-ألف-وفاة-بالحصبة-والوضع-معرض-للانفجار-بسبب-الجائحة-1047171387.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن