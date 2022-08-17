https://sputnikarabic.ae/20220817/صندوق-النقد-الدولي-يبقي-على-توقعاته-لنمو-الاقتصاد-السعودي-لعام-2022-1066531896.html
صندوق النقد الدولي يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2022
صندوق النقد الدولي يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2022
أبقى صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2022 دون تعديل، وحث الرياض على استغلال عائداتها النفطية "بطريقة... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T14:18+0000
2022-08-17T14:18+0000
2022-08-17T14:18+0000
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
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وقال الصندوق في تقرير له، إن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 7.6% هذا العام، وهي نفس التوقعات السابقة الصادرة عنه بشأن أداء الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى بقاء التضخم عند 2.8% خلال ذات الفترة، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.وجاء في تقرير الصندوق: "إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يزيد الإنفاق ويقل بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط".وتابع تقرير صندوق النقد الدولي: "كذلك الحال بالنسبة للتخطيط البعيد النظر للميزانية والسياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد".على جانب آخر، توقع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفضل مجموعة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية.وقال تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر اليوم الأربعاء أيضا، إنه من المتوقع أن تحقق دول الخليج معدل نمو مرتفع نسبيا بنحو 6.3% في عام 2022، مقابل 3.1% في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20220817/النقد-العربي-يتوقع-ارتفاع-معدل-النمو-في-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-لعام-2022-1066504325.html
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أخبار السعودية اليوم, اقتصاد
أخبار السعودية اليوم, اقتصاد
صندوق النقد الدولي يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2022
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أبقى صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2022 دون تعديل، وحث الرياض على استغلال عائداتها النفطية "بطريقة مستدامة" في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال الصندوق في تقرير له، إن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 7.6% هذا العام، وهي نفس التوقعات السابقة الصادرة عنه بشأن أداء الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى بقاء التضخم عند 2.8% خلال ذات الفترة، حسبما نقلت صحيفة
"الاقتصادية" السعودية.
وجاء في تقرير الصندوق: "إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يزيد الإنفاق ويقل بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط".
وتابع تقرير صندوق النقد الدولي: "كذلك الحال بالنسبة للتخطيط البعيد النظر للميزانية والسياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد".
على جانب آخر، توقع صندوق النقد العربي
ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفضل مجموعة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية.
وقال تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر اليوم الأربعاء أيضا، إنه من المتوقع أن تحقق دول الخليج معدل نمو مرتفع نسبيا بنحو 6.3% في عام 2022، مقابل 3.1% في عام 2021.