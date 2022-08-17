عربي
https://sputnikarabic.ae/20220817/صندوق-النقد-الدولي-يوصي-المملكة-العربية-السعودية-بمواصلة-إصلاحات-رؤية-2030-وتنويع-الاقتصاد-1066523406.html
صندوق النقد الدولي يوصي المملكة العربية السعودية بمواصلة إصلاحات رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد
صندوق النقد الدولي يوصي المملكة العربية السعودية بمواصلة إصلاحات رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد
أوصى صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، المملكة العربية السعودية بأن تمضي قدما في إصلاحات رؤية 2030 من أجل تنويع اقتصادها وتعزيز النمو الاقتصادي القوي. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T12:34+0000
2022-08-17T12:34+0000
العالم العربي
صندوق النقد الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104594/21/1045942158_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_9da18c056353560af2fa56bd9f70f830.jpg
وقال صندوق النقد في بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية: "على خلفية التوقعات الاقتصادية الإيجابية، مع المخاطر المتوازنة، شدد [المديرون التنفيذيون] على الحاجة إلى مواصلة تنفيذ أجندة إصلاح رؤية 2030، والتي ستعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو قوي وشامل وأكثر اخضرارا".ورحب صندوق النقد الدولي بالانضباط المالي للرياض وشدد على الحاجة إلى إصلاحات أسعار الطاقة، بما في ذلك إعادة النظر في سقف أسعار البنزين.وأضاف البيان: "دعا [المديرون] إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز تعبئة الإيرادات غير النفطية من خلال إجراءات السياسة الضريبية - بما في ذلك الحفاظ على معدل ضريبة القيمة المضافة الحالي [ضريبة القيمة المضافة] - وتعزيز إدارة الإيرادات".ولاحظ صندوق النقد الدولي الانتعاش القوي للمملكة من الركود الناجم عن الوباء، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في عام 2021، مشيرًا إلى أن القطاع غير النفطي يقود في الغالب عملية التعافي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104594/21/1045942158_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1b21d3385664464b9d47e0c9fd9ba717.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, صندوق النقد الدولي
العالم العربي, صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يوصي المملكة العربية السعودية بمواصلة إصلاحات رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد

12:34 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
أوصى صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، المملكة العربية السعودية بأن تمضي قدما في إصلاحات رؤية 2030 من أجل تنويع اقتصادها وتعزيز النمو الاقتصادي القوي.
وقال صندوق النقد في بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية: "على خلفية التوقعات الاقتصادية الإيجابية، مع المخاطر المتوازنة، شدد [المديرون التنفيذيون] على الحاجة إلى مواصلة تنفيذ أجندة إصلاح رؤية 2030، والتي ستعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو قوي وشامل وأكثر اخضرارا".
ورحب صندوق النقد الدولي بالانضباط المالي للرياض وشدد على الحاجة إلى إصلاحات أسعار الطاقة، بما في ذلك إعادة النظر في سقف أسعار البنزين.
وأضاف البيان: "دعا [المديرون] إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز تعبئة الإيرادات غير النفطية من خلال إجراءات السياسة الضريبية - بما في ذلك الحفاظ على معدل ضريبة القيمة المضافة الحالي [ضريبة القيمة المضافة] - وتعزيز إدارة الإيرادات".
ولاحظ صندوق النقد الدولي الانتعاش القوي للمملكة من الركود الناجم عن الوباء، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في عام 2021، مشيرًا إلى أن القطاع غير النفطي يقود في الغالب عملية التعافي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала