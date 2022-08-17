https://sputnikarabic.ae/20220817/عضو-في-الكونغرس-مساعدة-أوكرانيا-تضعف-أمريكا-وتستنزفها-عسكريا-1066536306.html
عضو في الكونغرس: مساعدة أوكرانيا تضعف أمريكا وتستنزفها عسكريا
عضو في الكونغرس: مساعدة أوكرانيا تضعف أمريكا وتستنزفها عسكريا
قال عضو الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) عن ولاية أريزونا، بول غوسار، في اجتماع للكونغرس إن الولايات المتحدة ترتكب خطأ من خلال الاستمرار في... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T15:43+0000
2022-08-17T15:43+0000
2022-08-17T15:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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ودعم أعضاء جمهوريون آخرون في الكونغرس مثل مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا وتوماس ماسي من ولاية كنتاكي موقف غوسار.وشدد غوسار أيضًا على أن السلطات الأمريكية غير "مهتمة بإيجاد حل سريع للأزمة في أوكرانيا".وشدد عضو الكونغرس على أن "مشكلة السلام هي أن إدارة بايدن لن يكون لديها بعد الآن القدرة على صرف الانتباه عن الأزمات المروعة في الداخل، وبالتحديد من التضخم المدمر، وسلاسل التوريد المعطلة، وتفشي الهجرة غير الشرعية، ووباء تعاطي المخدرات المميت".ودعا غوسار إلى "وقف أي مساعدات خارجية، بما في ذلك لأوكرانيا، على الأقل خلال العقد المقبل والتركيز على المشاكل الداخلية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
عضو في الكونغرس: مساعدة أوكرانيا تضعف أمريكا وتستنزفها عسكريا
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قال عضو الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) عن ولاية أريزونا، بول غوسار، في اجتماع للكونغرس إن الولايات المتحدة ترتكب خطأ من خلال الاستمرار في التدخل في الأزمة الأوكرانية، التي لا تمس بشكل مباشر قضايا الأمن القومي.
ودعم أعضاء جمهوريون آخرون في الكونغرس مثل مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا وتوماس ماسي من ولاية كنتاكي موقف غوسار.
وأشار السياسي إلى أن "مساعدة كييف تضعف واشنطن بشكل خطير، وتستنزف ترساناتها العسكرية، بينما لا تسهم بأي شكل من الأشكال في تسوية الصراع".
وشدد غوسار أيضًا على أن السلطات الأمريكية غير "مهتمة بإيجاد حل سريع للأزمة في أوكرانيا".
وشدد عضو الكونغرس على أن "مشكلة السلام هي أن إدارة بايدن لن يكون لديها بعد الآن القدرة على صرف الانتباه عن الأزمات المروعة في الداخل، وبالتحديد من التضخم المدمر، وسلاسل التوريد المعطلة، وتفشي الهجرة غير الشرعية، ووباء تعاطي المخدرات المميت".
ودعا غوسار إلى "وقف أي مساعدات خارجية، بما في ذلك لأوكرانيا، على الأقل خلال العقد المقبل والتركيز على المشاكل الداخلية".