https://sputnikarabic.ae/20220817/كامل-الوزير-يكشف-عن-مصريين-يدفعون-6-مليون-يورو-مقابل-إطلاق-أسمائهم-على-محطات-القطارات-1066516488.html
كامل الوزير يكشف عن مصريين يدفعون 6 مليون يورو مقابل إطلاق أسمائهم على محطات القطارات
كامل الوزير يكشف عن مصريين يدفعون 6 مليون يورو مقابل إطلاق أسمائهم على محطات القطارات
كشف وزير النقال المصري كامل الوزير، عن بعض المصريين ممن يريدون دفع 6 مليون دولار مقابل إطلاق أسمائهم على محطات القطارات. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T11:23+0000
2022-08-17T11:23+0000
2022-08-17T11:23+0000
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وقال الفريق كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه "سيتم عمل محطات مونوريل باسم ياسين منصور والسويدي بمقابل مادي بالعملة الأوروبية اليورو"، مضيفا أن هناك عدد آخر من رجال الأعمال، أعلنوا عن رغبتهم بوضع أسمائهم على إحدى المحطات، عملا باستراتيجية لاستغلال تلك المحطات استثماريا.وأعلن أن "هناك ملاك وحدة سكنية (كمبوند) في التجمع الخامس، أعلنوا عن رغبتهم بدفع ثمن تكلفة محطة مونوريل، البالغة أكثر من 6 ملايين دولار، مقابل إطلاق اسم "الكمبوند" عليها، مؤكدا أن "قاطني الكمبوند سددوا حتى الآن أكثر من مليون دولار والباقي سيتم دفعه بالتقسيط".وأكد أن هناك استراتيجية لاستغلال محطات المونوريل استثماريا، ومن خلال عمل دعاية على ظهر التذاكر أيضا، مشيرا إلى أنه "تم التعاقد على منطقة محلات بـ 42 مليون جنيه سنويا أمام محطة عدلي منصور، وأن الصالة الكبرى في هذه المحطة ستحتوي على ماكينات صرف آلي ومحلات ومطاعم شهيرة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
كامل الوزير يكشف عن مصريين يدفعون 6 مليون يورو مقابل إطلاق أسمائهم على محطات القطارات
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كشف وزير النقال المصري كامل الوزير، عن بعض المصريين ممن يريدون دفع 6 مليون دولار مقابل إطلاق أسمائهم على محطات القطارات.
وقال الفريق كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه "سيتم عمل محطات مونوريل باسم ياسين منصور والسويدي بمقابل مادي بالعملة الأوروبية اليورو"، مضيفا أن هناك عدد آخر من رجال الأعمال، أعلنوا عن رغبتهم بوضع أسمائهم على إحدى المحطات، عملا باستراتيجية لاستغلال تلك المحطات استثماريا.
وأعلن أن "هناك ملاك وحدة سكنية (كمبوند) في التجمع الخامس، أعلنوا عن رغبتهم بدفع ثمن تكلفة محطة مونوريل، البالغة أكثر من 6 ملايين دولار، مقابل إطلاق اسم "الكمبوند" عليها، مؤكدا أن "قاطني الكمبوند سددوا حتى الآن أكثر من مليون دولار والباقي سيتم دفعه بالتقسيط".
وأكد أن هناك استراتيجية لاستغلال محطات المونوريل استثماريا، ومن خلال عمل دعاية على ظهر التذاكر أيضا، مشيرا إلى أنه "تم التعاقد على منطقة محلات بـ 42 مليون جنيه سنويا أمام محطة عدلي منصور، وأن الصالة الكبرى في هذه المحطة ستحتوي على ماكينات صرف آلي ومحلات ومطاعم شهيرة".