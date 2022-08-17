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محافظ البنك المركزي المصري يوضح سبب استقالته المفاجئة
محافظ البنك المركزي المصري يوضح سبب استقالته المفاجئة
كشف محافظ البنك المركزي المصري السابق طارق عامر، عن سبب تقديم استقالته واعتذراه عن استمراره في منصبه. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T10:46+0000
2022-08-17T10:47+0000
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كما أعرب عن شكره وتقديره للرئيس المصري على "مساندته له خلال فترة توليه منصبه".وكان التلفزيون المصري، قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، "استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه".وقال إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي"، مشيرا إلى أن الرئيس قبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية.يذكر أن طارق عامر قد شغل محافظ البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
https://sputnikarabic.ae/20220817/الرئيس-المصري-يقبل-استقالة-محافظ-البنك-المركزي-طارق-عامر-ويعينه-مستشارا-لرئيس-الجمهورية-1066509264.html
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محافظ البنك المركزي المصري يوضح سبب استقالته المفاجئة

10:46 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 10:47 GMT 17.08.2022)
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIمحافظ البنك المركزي طارق عامر
محافظ البنك المركزي طارق عامر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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كشف محافظ البنك المركزي المصري السابق طارق عامر، عن سبب تقديم استقالته واعتذراه عن استمراره في منصبه.

وأكد عامر أنه طلب الاعتذار عن منصبه لإتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

كما أعرب عن شكره وتقديره للرئيس المصري على "مساندته له خلال فترة توليه منصبه".
وكان التلفزيون المصري، قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، "استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه".
وقال إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي"، مشيرا إلى أن الرئيس قبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.
محافظ البنك المركزي طارق عامر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
الرئيس المصري يقبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر ويعينه مستشارا لرئيس الجمهورية
09:23 GMT
وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية.
يذكر أن طارق عامر قد شغل محافظ البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
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