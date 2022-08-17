https://sputnikarabic.ae/20220817/مشغلو-البنية-التحتية-للغاز-تخزين-الغاز-في-الاتحاد-الأوروبي-ممتلئ-بنسبة-75-1066517841.html
مشغلو البنية التحتية للغاز: تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئ بنسبة 75%
مشغلو البنية التحتية للغاز: تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئ بنسبة 75%
قال اتحاد مشغلي البنية التحتية للغاز، اليوم الأربعاء، إن منشآت تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 75%. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T11:48+0000
2022-08-17T11:48+0000
2022-08-17T11:48+0000
العالم
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وسجل الاتحاد زيادة قدرها 0.34 نقطة مئوية في أحجام الغاز الطبيعي المخزنة من 15 أغسطس/آب إلى 16 أغسطس، لتصل إلى متوسط 75%. في الوقت نفسه، وفقا للاتحاد، قامت ثماني دول من أصل 19 دولة في الاتحاد الأوروبي، وهي بلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، بملء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بأكثر من 80%.وفي يونيو/حزيران، تبنى الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة تقضي بملء مرافق تخزين الغاز بنسبة تصل إلى 80% بحلول 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وما يصل إلى 90% في السنوات اللاحقة.ووفقا لمحللي "ريستاد إنرجي"، ظلت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبية في يوليو /تموز مرتفعة بل وزادت بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق. وفي يونيو، تجاوزت شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة صادرات خطوط الأنابيب من روسيا لأول مرة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
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العالم
مشغلو البنية التحتية للغاز: تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئ بنسبة 75%
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قال اتحاد مشغلي البنية التحتية للغاز، اليوم الأربعاء، إن منشآت تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 75%.
وسجل الاتحاد زيادة قدرها 0.34 نقطة مئوية في أحجام الغاز الطبيعي المخزنة من 15 أغسطس/آب إلى 16 أغسطس، لتصل إلى متوسط 75%.
في الوقت نفسه، وفقا للاتحاد، قامت ثماني دول من أصل 19 دولة في الاتحاد الأوروبي، وهي بلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، بملء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بأكثر من 80%.
وفي يونيو/حزيران، تبنى الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة تقضي بملء مرافق تخزين الغاز بنسبة تصل إلى 80% بحلول 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وما يصل إلى 90% في السنوات اللاحقة.
ووفقا لمحللي "ريستاد إنرجي"، ظلت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبية في يوليو /تموز مرتفعة بل وزادت بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق. وفي يونيو، تجاوزت شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة صادرات خطوط الأنابيب من روسيا لأول مرة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.