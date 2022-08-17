عربي
https://sputnikarabic.ae/20220817/مشغلو-البنية-التحتية-للغاز-تخزين-الغاز-في-الاتحاد-الأوروبي-ممتلئ-بنسبة-75-1066517841.html
مشغلو البنية التحتية للغاز: تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئ بنسبة 75%
مشغلو البنية التحتية للغاز: تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئ بنسبة 75%
قال اتحاد مشغلي البنية التحتية للغاز، اليوم الأربعاء، إن منشآت تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 75%. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T11:48+0000
2022-08-17T11:48+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104330/85/1043308538_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_057025800655c35d8d7604071251885b.jpg
وسجل الاتحاد زيادة قدرها 0.34 نقطة مئوية في أحجام الغاز الطبيعي المخزنة من 15 أغسطس/آب إلى 16 أغسطس، لتصل إلى متوسط 75%. في الوقت نفسه، وفقا للاتحاد، قامت ثماني دول من أصل 19 دولة في الاتحاد الأوروبي، وهي بلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، بملء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بأكثر من 80%.وفي يونيو/حزيران، تبنى الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة تقضي بملء مرافق تخزين الغاز بنسبة تصل إلى 80% بحلول 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وما يصل إلى 90% في السنوات اللاحقة.ووفقا لمحللي "ريستاد إنرجي"، ظلت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبية في يوليو /تموز مرتفعة بل وزادت بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق. وفي يونيو، تجاوزت شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة صادرات خطوط الأنابيب من روسيا لأول مرة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104330/85/1043308538_315:0:3044:2047_1920x0_80_0_0_a59a61637603a0f1ad9fcc26c31a9714.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مشغلو البنية التحتية للغاز: تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئ بنسبة 75%

11:48 GMT 17.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال اتحاد مشغلي البنية التحتية للغاز، اليوم الأربعاء، إن منشآت تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 75%.
وسجل الاتحاد زيادة قدرها 0.34 نقطة مئوية في أحجام الغاز الطبيعي المخزنة من 15 أغسطس/آب إلى 16 أغسطس، لتصل إلى متوسط 75%.
في الوقت نفسه، وفقا للاتحاد، قامت ثماني دول من أصل 19 دولة في الاتحاد الأوروبي، وهي بلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، بملء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بأكثر من 80%.
وفي يونيو/حزيران، تبنى الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة تقضي بملء مرافق تخزين الغاز بنسبة تصل إلى 80% بحلول 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وما يصل إلى 90% في السنوات اللاحقة.
ووفقا لمحللي "ريستاد إنرجي"، ظلت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبية في يوليو /تموز مرتفعة بل وزادت بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق. وفي يونيو، تجاوزت شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة صادرات خطوط الأنابيب من روسيا لأول مرة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала