https://sputnikarabic.ae/20220817/مصر-اقتصادية-قناة-السويس-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-شركة-تويوتا-تسوشو-اليابانية-1066519154.html
مصر… "اقتصادية قناة السويس" توقع مذكرة تفاهم مع شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية
مصر… "اقتصادية قناة السويس" توقع مذكرة تفاهم مع شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية
وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم مع شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية لتنفيذ عدد من المشروعات. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T12:01+0000
2022-08-17T12:01+0000
2022-08-17T12:01+0000
العالم العربي
مصر
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ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجانب الياباني، حسبما ذكر بيان للمنطقة الاقتصادية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء.ويهدف التعاون المصري الياباني إلى جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية اليابانية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يتوافق مع خطتها التنموية وصناعاتها المستهدفة.ولفت البيان إلى أن رئيس المنطقة الاقتصادية وليد جمال، شهد التوقيع مع الوفد الياباني الذي يضم أوكا هيروشي، سفير اليابان في القاهرة، وتوكوجي كوياما، المدير العام لمشروعات البنية التحتية في شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية.
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العالم العربي, مصر
مصر… "اقتصادية قناة السويس" توقع مذكرة تفاهم مع شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية
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وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم مع شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية لتنفيذ عدد من المشروعات.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجانب الياباني، حسبما ذكر بيان للمنطقة الاقتصادية حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، اليوم الأربعاء.
ويهدف التعاون المصري الياباني إلى جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية
اليابانية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يتوافق مع خطتها التنموية وصناعاتها المستهدفة.
ولفت البيان إلى أن رئيس المنطقة الاقتصادية
وليد جمال، شهد التوقيع مع الوفد الياباني الذي يضم أوكا هيروشي، سفير اليابان في القاهرة، وتوكوجي كوياما، المدير العام لمشروعات البنية التحتية في شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية.