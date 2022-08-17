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مصر… "اقتصادية قناة السويس" توقع مذكرة تفاهم مع شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية
مصر… "اقتصادية قناة السويس" توقع مذكرة تفاهم مع شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية
وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم مع شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية لتنفيذ عدد من المشروعات. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T12:01+0000
2022-08-17T12:01+0000
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ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجانب الياباني، حسبما ذكر بيان للمنطقة الاقتصادية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء.ويهدف التعاون المصري الياباني إلى جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية اليابانية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يتوافق مع خطتها التنموية وصناعاتها المستهدفة.ولفت البيان إلى أن رئيس المنطقة الاقتصادية وليد جمال، شهد التوقيع مع الوفد الياباني الذي يضم أوكا هيروشي، سفير اليابان في القاهرة، وتوكوجي كوياما، المدير العام لمشروعات البنية التحتية في شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية.
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العالم العربي, مصر
العالم العربي, مصر

مصر… "اقتصادية قناة السويس" توقع مذكرة تفاهم مع شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية

12:01 GMT 17.08.2022
© Photo / Suez Canal, Economic Zoneتوقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة "تويوتا تسوشو" اليابانية
توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة تويوتا تسوشو اليابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Photo / Suez Canal, Economic Zone
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وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم مع شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية لتنفيذ عدد من المشروعات.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجانب الياباني، حسبما ذكر بيان للمنطقة الاقتصادية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء.
ويهدف التعاون المصري الياباني إلى جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية اليابانية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يتوافق مع خطتها التنموية وصناعاتها المستهدفة.
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ولفت البيان إلى أن رئيس المنطقة الاقتصادية وليد جمال، شهد التوقيع مع الوفد الياباني الذي يضم أوكا هيروشي، سفير اليابان في القاهرة، وتوكوجي كوياما، المدير العام لمشروعات البنية التحتية في شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية.
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