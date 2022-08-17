https://sputnikarabic.ae/20220817/مطار-دبي-أعداد-المسافرين-زادت-160-مقارنة-بـ-2021-1066539189.html

مطار دبي: أعداد المسافرين زادت 160% مقارنة بـ 2021

مطار دبي: أعداد المسافرين زادت 160% مقارنة بـ 2021

شهد مطار دبي الدولي زيادة في عدد المسافرين خلال النصف الأول من 2022، وذلك بعد تخفيف القيود، التي تم فرضها في السابق لمكافحة كورونا. 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T16:28+0000

2022-08-17T16:28+0000

2022-08-17T16:28+0000

العالم العربي

دبي

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطار دبي الدولي، اليوم الأربعاء، لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.وتوقع غريفيث أن تسهم بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" في زيادة حركة السفر عبر المطار، الذي يصنف ضمن أكثر المطارات ازدحاما في العالم.ولفت غريفيث إلى أن مطار دبي الدولي سجل زيادة قياسية في عدد المسافرين بنسبة تخطت الـ 160 في المئة خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يواكب عملية انتعاش السفر الجوي حول العالم.ووصل عدد المسافرين الذين استقبلهم المطار خلال تلك الفترة إلى 28 مليون مسافر بما يعادل 70 في المئة مما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا، مع الوضع في الاعتبار استمرار الإغلاق في الصين التي تعد من الأسواق الرئيسية بالنسبة لدبي.وقال غريفيث إنه يتوقع الوصول إلى مستويات السفر في المطار إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بحلول نهاية العام المقبل، لكنه أوضح أن الزيادة الحالية جيدة بالنسبة لحركة المرور الجوي.يذكر أن دبي أعلنت عام 2008 نيتها تحويل مطار دبي الدولي إلى مركز طيران عملاق، لكن الجائحة تسببت في إيقاف شركة طيران الإمارات، طائرات "إيرباص إيه 380" ذات الطابقين أثناء الجائحة.ويعد طيران الإمارات بمثابة العمود الفقري لـ"شركة دبي" التي تضم سلسلة متشابكة من الشركات المملوكة للحكومة.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، أقبل رجال أعمال روس على دبي، لذين أصبحوا مصدرا رئيسيا لحركة الطيران لمطار دبي، حسبما يقول بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطار دبي الدولي.

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