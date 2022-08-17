https://sputnikarabic.ae/20220817/نيودلهي-تناقش-مع-فيفا-أزمة-حظر-اتحاد-كرة-القدم-الهندي--1066534751.html
نيودلهي تناقش مع "فيفا" أزمة حظر اتحاد كرة القدم الهندي
نيودلهي تناقش مع "فيفا" أزمة حظر اتحاد كرة القدم الهندي
تحاول نيودلهي حل أزمة قرار الحظر الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن اتحاد كرة القدم الهندي مما أدى إلى تعليق عضويته. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T15:15+0000
2022-08-17T15:15+0000
2022-08-17T15:15+0000
رياضة
أخبار الهند اليوم
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وتناقش الحكومة الهندية مع "فيفا" إمكانية تسوية الخلاف واحتمال خسارتها لحقوق استضافة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المقرر تنظيمه في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن توشار ميهتا، المحامي العام الهندي، أخبر المحكمة العليا أن ممثلي الحكومة ولجنة إداريين يديرون اتحاد كرة القدم اجتمعوا مع مسؤولي الـ "فيفا" لحل هذه الأزمة.وأوضحت الوكالة أن المحكمة طلبت اتخاذ إجراءات استباقية لتنظيم بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما في البلاد، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد جلسة استماع جديدة يوم الاثنين المقبل.يشار إلى أن "فيفا" علق عضوية اتحاد الكرة الهندي بعد تعيين لجنة إدارية من 3 أعضاء لإدارة شؤون الاتحاد عن طريق المحكمة العليا، بينما من المقرر إجراء انتخابات بحلول نهاية أغسطس/ آب.وأعلن "فيفا" في بيان أنه سيتم رفع التعليق بمجرد تشكيل لجنة إدارية تكون مسؤولة عن إدارة شؤون الاتحاد بصورة كاملة.
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رياضة, أخبار الهند اليوم
نيودلهي تناقش مع "فيفا" أزمة حظر اتحاد كرة القدم الهندي
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تحاول نيودلهي حل أزمة قرار الحظر الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن اتحاد كرة القدم الهندي مما أدى إلى تعليق عضويته.
وتناقش الحكومة الهندية مع "فيفا" إمكانية تسوية الخلاف
واحتمال خسارتها لحقوق استضافة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المقرر تنظيمه في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن توشار ميهتا، المحامي العام الهندي، أخبر المحكمة العليا أن ممثلي الحكومة ولجنة إداريين يديرون اتحاد كرة القدم
اجتمعوا مع مسؤولي الـ "فيفا" لحل هذه الأزمة.
وأوضحت الوكالة أن المحكمة طلبت اتخاذ إجراءات استباقية لتنظيم بطولة كأس العالم
للسيدات تحت 17 عاما في البلاد، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد جلسة استماع جديدة يوم الاثنين المقبل.
يشار إلى أن "فيفا" علق عضوية اتحاد الكرة الهندي بعد تعيين لجنة إدارية من 3 أعضاء لإدارة شؤون الاتحاد عن طريق المحكمة العليا، بينما من المقرر إجراء انتخابات بحلول نهاية أغسطس/ آب.
وأعلن "فيفا" في بيان أنه سيتم رفع التعليق بمجرد تشكيل لجنة إدارية تكون مسؤولة عن إدارة شؤون الاتحاد بصورة كاملة.