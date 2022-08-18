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https://sputnikarabic.ae/20220818/أثبتت-جدارتها-أسلحة-روسية-مضادة-للطائرات-المسيرة-تسترعي-اهتماما-دوليا-1066552215.html
أثبتت جدارتها... أسلحة روسية مضادة للطائرات المسيرة تسترعي اهتماما دوليا
أثبتت جدارتها... أسلحة روسية مضادة للطائرات المسيرة تسترعي اهتماما دوليا
كشف مدير الصادرات العسكرية الروسية أن بعض الدول الأجنبية ترغب في اقتناء ما تنتجه روسيا من وسائل مكافحة الطائرات المسيّرة. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T06:07+0000
2022-08-18T06:24+0000
سلاح روسيا
آرميا 2022
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وقال ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، في الحديث لـ"سبوتنيك": وتشمل وسائل مكافحة الطائرات المسيرة، والتي حظيت باهتمام الجهات الأجنبية، وسائل الإعاقة التشويشية الإلكترونية مثل "سيلوك" و"ريبيلينت" و"ماتريكس"، والأسلحة المخصصة لتدمير الطائرات المسيرة مثل "بانتسير" و"تور" و"فيكينغ" و"إيغلا" و"فيربا".
https://sputnikarabic.ae/20220817/روسيا-وميانمار-تناقشان-توريد-أسلحة-جديدة-1066509507.html
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سلاح روسيا, آرميا 2022
سلاح روسيا, آرميا 2022

أثبتت جدارتها... أسلحة روسية مضادة للطائرات المسيرة تسترعي اهتماما دوليا

06:07 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 06:24 GMT 18.08.2022)
© Sputnik . Александр Мельников / الذهاب إلى بنك الصورجناح شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" في معرض دبي للطيران
جناح شركة تصدير الأسلحة الروسية روس أوبورون أكسبورت في معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . Александр Мельников
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كشف مدير الصادرات العسكرية الروسية أن بعض الدول الأجنبية ترغب في اقتناء ما تنتجه روسيا من وسائل مكافحة الطائرات المسيّرة.
وقال ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، في الحديث لـ"سبوتنيك":

أثبتت ما تنتجه روسيا من وسائل مكافحة الطائرات المسيرة جدارتها خلال العملية الخاصة في أوكرانيا. ويرى شركاؤنا هذا، فنتباحث مع عدد من بلدان الشرق الأوسط ومناطق أخرى بشأن توريد وسائل مكافحة الطائرات المسيرة.

وتشمل وسائل مكافحة الطائرات المسيرة، والتي حظيت باهتمام الجهات الأجنبية، وسائل الإعاقة التشويشية الإلكترونية مثل "سيلوك" و"ريبيلينت" و"ماتريكس"، والأسلحة المخصصة لتدمير الطائرات المسيرة مثل "بانتسير" و"تور" و"فيكينغ" و"إيغلا" و"فيربا".
أسلحة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
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أمس, 09:27 GMT
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