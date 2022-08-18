https://sputnikarabic.ae/20220818/أردوغان-سأناقش-مع-الرئيس-بوتين-نتائج-محادثاتي-مع-زيلينسكي-وغوتيريش-1066593691.html
أردوغان: سأناقش مع الرئيس بوتين نتائج محادثاتي مع زيلينسكي وغوتيريش
أردوغان: سأناقش مع الرئيس بوتين نتائج محادثاتي مع زيلينسكي وغوتيريش
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتزم مناقشة نتائج محادثات لفوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T16:50+0000
2022-08-18T16:50+0000
2022-08-18T16:51+0000
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جاء ذلك خلال كلمة الرئيس التركي في المؤتمر الصحفي المشترك عقب اجتماعه في مدينة لفوف بأوكرانيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس.وأضاف أردوغان أن بلاده تتجه للعب دور الوسيط أو تقديم تسهيلات بهدف إحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.وجدد الرئيس التركي التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مزيدا من المسؤولية من أجل إحياء المسار الدبلوماسي في الأزمة الأوكرانية.وأردف "العالم بأسره بدأ يشعر بالانعكاسات الإيجابية لاتفاقية إسطنبول التي مكنت من تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود إلى العالم".وواصل قائلا "بحثنا في اجتماعنا الثلاثي (مع زيلينسكي وغوتيريش) إمكانية تحويل المناخ الإيجابي الناجم عن اتفاق إسطنبول إلى سلام دائم في أوكرانيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان: سأناقش مع الرئيس بوتين نتائج محادثاتي مع زيلينسكي وغوتيريش
16:50 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 16:51 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتزم مناقشة نتائج محادثات لفوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس التركي في المؤتمر الصحفي المشترك عقب اجتماعه في مدينة لفوف بأوكرانيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس.
وأضاف أردوغان أن بلاده تتجه للعب دور الوسيط أو تقديم تسهيلات بهدف إحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وتابع "ما زلت أؤمن أن الوضع في أوكرانيا سينتهي في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات".
وجدد الرئيس التركي التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مزيدا من المسؤولية من أجل إحياء المسار الدبلوماسي في الأزمة الأوكرانية.
وأردف "العالم بأسره بدأ يشعر بالانعكاسات الإيجابية لاتفاقية إسطنبول التي مكنت من تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود إلى العالم".
وواصل قائلا "بحثنا في اجتماعنا الثلاثي (مع زيلينسكي وغوتيريش) إمكانية تحويل المناخ الإيجابي الناجم عن اتفاق إسطنبول إلى سلام دائم في أوكرانيا".