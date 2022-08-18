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https://sputnikarabic.ae/20220818/إطلاق-النار-بعد-جري-10000-متر-قوات-16-بلدا-تواصل-مسابقتها-في-الجزائر-1066556182.html
إطلاق النار بعد جري 10000 متر... قوات 16 بلدا تواصل مسابقتها في الجزائر
إطلاق النار بعد جري 10000 متر... قوات 16 بلدا تواصل مسابقتها في الجزائر
شهد أحد ميادين التدريب في الجزائر سباقا شارك فيه عناصر قوات الإنزال الجوي من 16 بلدا. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T07:23+0000
2022-08-18T07:31+0000
رصد عسكري
رياضة
آرميا 2022
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وتضمن السباق سباقين مترابطين هما سباق الجري 10000 متر وسباق الرماية.ونفذ المتسابقون الرماية على أهداف محددة من الوضعيات المختلفة، مستخدمين رشاشات كلاشنيكوف "أ كا-74" وقواذف الرمانات "إر بي جي – 7".وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المتسابقين حققوا نتائج عالية، متحدين موجة حر.ويندرج هذا السباق في إطار المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي. وتستضيفها الجزائر في الفترة 15 – 27 أغسطس/آب. وتشارك فيها فرق 16 بلدا: الجزائر والصين وبيلاروسيا وروسيا وفيتنام وطاجيكستان ونيكاراغوا وقرغيزيا ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية كونغو الديمقراطية وسوريا وبوليفيا والهند والسودان وأوزبكستان.
https://sputnikarabic.ae/20220817/قوات-الإنزال-الجوي-من-16-بلدا-تتسابق-في-الجزائر-1066505846.html
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رصد عسكري, رياضة, آرميا 2022
رصد عسكري, رياضة, آرميا 2022

إطلاق النار بعد جري 10000 متر... قوات 16 بلدا تواصل مسابقتها في الجزائر

07:23 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 07:31 GMT 18.08.2022)
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصورمسابقة قوات الإنزال الجوي في روسيا
مسابقة قوات الإنزال الجوي في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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شهد أحد ميادين التدريب في الجزائر سباقا شارك فيه عناصر قوات الإنزال الجوي من 16 بلدا.
وتضمن السباق سباقين مترابطين هما سباق الجري 10000 متر وسباق الرماية.
ونفذ المتسابقون الرماية على أهداف محددة من الوضعيات المختلفة، مستخدمين رشاشات كلاشنيكوف "أ كا-74" وقواذف الرمانات "إر بي جي – 7".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المتسابقين حققوا نتائج عالية، متحدين موجة حر.
ويندرج هذا السباق في إطار المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي. وتستضيفها الجزائر في الفترة 15 – 27 أغسطس/آب. وتشارك فيها فرق 16 بلدا: الجزائر والصين وبيلاروسيا وروسيا وفيتنام وطاجيكستان ونيكاراغوا وقرغيزيا ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية كونغو الديمقراطية وسوريا وبوليفيا والهند والسودان وأوزبكستان.
ألعاب الجيش الدولية آرميا 2022 في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
قوات الإنزال الجوي من 16 بلدا تتسابق في الجزائر.. صور
أمس, 07:56 GMT
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