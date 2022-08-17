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https://sputnikarabic.ae/20220817/قوات-الإنزال-الجوي-من-16-بلدا-تتسابق-في-الجزائر-1066505846.html
قوات الإنزال الجوي من 16 بلدا تتسابق في الجزائر.. صور
قوات الإنزال الجوي من 16 بلدا تتسابق في الجزائر.. صور
شهدت الجزائر، في 16 أغسطس/آب، سباق مركبات قتالية مدرعة. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T07:56+0000
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رياضة
آرميا 2022
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وشاركت فيه 5 فرق تمثل الجزائر وبيلاروسيا والصين وفنزويلا وأوزبكستان. وأظهر المتسابقون مهاراتهم العالية، محققين نتائج جيدة في الظروف الجوية غير المواتية التي تطغى عليها موجة حر.وحل الفريق الجزائري في المرتبة الأولى، يليه الفريق الأوزبكستاني بينما حل الفريق البيلاروسي في المرتبة الثالثة.ويندرج هذا السباق في إطار المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي. وتستضيفها الجزائر في الفترة 15 – 27 أغسطس. وتشارك فيها فرق 16 بلدا: الجزائر والصين وبيلاروسيا وروسيا وفيتنام وطاجيكستان ونيكاراغوا وقرغيزيا ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية كونغو الديمقراطية وسوريا وبوليفيا والهند والسودان وأوزبكستان، وفق إفادة وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220816/الألعاب-العسكرية-الدولية-افتتاح-مسابقة-الغوص-في-خليج-عمان-1066459084.html
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العالم, رياضة, آرميا 2022
العالم, رياضة, آرميا 2022

قوات الإنزال الجوي من 16 بلدا تتسابق في الجزائر.. صور

07:56 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 08:20 GMT 17.08.2022)
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةألعاب الجيش الدولية "آرميا 2022" في الجزائر
ألعاب الجيش الدولية آرميا 2022 في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
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شهدت الجزائر، في 16 أغسطس/آب، سباق مركبات قتالية مدرعة.
وشاركت فيه 5 فرق تمثل الجزائر وبيلاروسيا والصين وفنزويلا وأوزبكستان. وأظهر المتسابقون مهاراتهم العالية، محققين نتائج جيدة في الظروف الجوية غير المواتية التي تطغى عليها موجة حر.
وحل الفريق الجزائري في المرتبة الأولى، يليه الفريق الأوزبكستاني بينما حل الفريق البيلاروسي في المرتبة الثالثة.
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةألعاب الجيش الدولية "آرميا 2022" في الجزائر
ألعاب الجيش الدولية آرميا 2022 في الجزائر - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
ألعاب الجيش الدولية "آرميا 2022" في الجزائر
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةألعاب الجيش الدولية "آرميا 2022" في الجزائر
ألعاب الجيش الدولية آرميا 2022 في الجزائر - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
ألعاب الجيش الدولية "آرميا 2022" في الجزائر
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةألعاب الجيش الدولية "آرميا 2022" في الجزائر
ألعاب الجيش الدولية آرميا 2022 في الجزائر - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
ألعاب الجيش الدولية "آرميا 2022" في الجزائر
1/3
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
ألعاب الجيش الدولية "آرميا 2022" في الجزائر
2/3
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
ألعاب الجيش الدولية "آرميا 2022" في الجزائر
3/3
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
ألعاب الجيش الدولية "آرميا 2022" في الجزائر
ويندرج هذا السباق في إطار المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي. وتستضيفها الجزائر في الفترة 15 – 27 أغسطس. وتشارك فيها فرق 16 بلدا: الجزائر والصين وبيلاروسيا وروسيا وفيتنام وطاجيكستان ونيكاراغوا وقرغيزيا ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية كونغو الديمقراطية وسوريا وبوليفيا والهند والسودان وأوزبكستان، وفق إفادة وزارة الدفاع الروسية.
الألعاب العسكرية الدولية... افتتاح مسابقة الغوص في خليج عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
الألعاب العسكرية الدولية... افتتاح مسابقة الغوص في خليج عمان... صور
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