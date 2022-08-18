https://sputnikarabic.ae/20220818/إيران-تطالب-السعودية-بالإفراج-عن-أحد-مواطنيها-تم-اعتقاله-أثناء-الحج-بسبب-صورة-1066595598.html
إيران تطالب السعودية بالإفراج عن أحد مواطنيها تم اعتقاله أثناء الحج بسبب صورة
إيران تطالب السعودية بالإفراج عن أحد مواطنيها تم اعتقاله أثناء الحج بسبب صورة
طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السلطات السعودية بالإفراج عن مواطن إيراني اعتقل خلال مناسك الحج هذا العام. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T18:03+0000
2022-08-18T18:03+0000
2022-08-18T18:03+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس.وخلال الاتصال، ناقش الجانبان أهم القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية، وعدد آخر من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، كما قام الوزيران بتقييم المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا.وأشار عبد اللهيان أيضا إلى اعتقال الشرطة السعودية لأحد الحجاج الإيرانيين خلال مناسك الحج لهذا العام، وأكد على ضرورة إطلاق سراحه "في أسرع وقت ممكن".وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت الثلاثاء الماضي، أن السلطات السعودية اعتقلت الحاج الإيراني ويدعى خليل دردمند، منذ أكثر من شهر خلال أدائه مناسك الحج. وأوضحت أن سبب اعتقاله هو التقاط صورة لهاتف جوال بخلفية قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني قرب الكعبة، مشيرة إلى أنه بعد مضي 30 يوما لا تتوفر أنباء عن إطلاق سراحه.
https://sputnikarabic.ae/20220725/ما-سر-غياب-الوساطة-العمانية-بين-إيران-والسعودية-وهل-انتزع-الكاظمي-دورها-1065560641.html
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السعودية, إيران, سلطنة عمان
السعودية, إيران, سلطنة عمان
إيران تطالب السعودية بالإفراج عن أحد مواطنيها تم اعتقاله أثناء الحج بسبب صورة
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طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السلطات السعودية بالإفراج عن مواطن إيراني اعتقل خلال مناسك الحج هذا العام.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء
ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس.
وخلال الاتصال، ناقش الجانبان أهم القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية، وعدد آخر من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، كما قام الوزيران بتقييم المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا.
وأشار عبد اللهيان أيضا إلى اعتقال الشرطة السعودية لأحد الحجاج الإيرانيين خلال مناسك الحج لهذا العام، وأكد على ضرورة إطلاق سراحه "في أسرع وقت ممكن".
وبهذا الصدد، أكد وزير خارجية سلطنة عمان أنه "وفي إطار العلاقات الودية بين البلدين، سيتابع الخطوات اللازمة للإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية".
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت
الثلاثاء الماضي، أن السلطات السعودية اعتقلت الحاج الإيراني ويدعى خليل دردمند، منذ أكثر من شهر خلال أدائه مناسك الحج.
وأوضحت أن سبب اعتقاله هو التقاط صورة لهاتف جوال بخلفية قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني
قرب الكعبة، مشيرة إلى أنه بعد مضي 30 يوما لا تتوفر أنباء عن إطلاق سراحه.