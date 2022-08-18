https://sputnikarabic.ae/20220818/الخارجية-الروسية-لافروف-يلتقي-المقداد-في-موسكو-الأسبوع-المقبل-1066575146.html
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي المقداد في موسكو الأسبوع المقبل
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي المقداد في موسكو الأسبوع المقبل
أعلن نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيعقد جلسة مباحثات مع نظيره السوري... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T12:08+0000
2022-08-18T12:08+0000
2022-08-18T12:08+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1050234197_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_86eba10aaba676810020b88e9d43fbf2.jpg
وقال نيتشايف في إفادة صحفية "في 23 أغسطس / آب، ستجرى محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد. حيث سيتم تبادل مفصل لوجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي". وعلى حد قوله، سيولي الوزراء خلال المباحثات اهتماماً خاصاً بالتسوية السورية وعمل اللجنة الدستورية السورية والوضع حول سوريا. وخلص إلى أن "الوزراء سينظرون في حالة وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية متعددة الأوجه".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1050234197_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_da049585661fbe42c20a902de8da37b4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي المقداد في موسكو الأسبوع المقبل
تابعنا عبر
أعلن نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيعقد جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد في موسكو يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وقال نيتشايف في إفادة صحفية "في 23 أغسطس / آب، ستجرى محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوري
فيصل المقداد. حيث سيتم تبادل مفصل لوجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".
وعلى حد قوله، سيولي الوزراء خلال المباحثات اهتماماً خاصاً بالتسوية السورية وعمل اللجنة الدستورية السورية والوضع حول سوريا.
وخلص إلى أن "الوزراء سينظرون في حالة وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية متعددة الأوجه".