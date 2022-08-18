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الخارجية الروسية: لافروف يلتقي المقداد في موسكو الأسبوع المقبل
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي المقداد في موسكو الأسبوع المقبل
أعلن نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيعقد جلسة مباحثات مع نظيره السوري... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T12:08+0000
2022-08-18T12:08+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال نيتشايف في إفادة صحفية "في 23 أغسطس / آب، ستجرى محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد. حيث سيتم تبادل مفصل لوجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي". وعلى حد قوله، سيولي الوزراء خلال المباحثات اهتماماً خاصاً بالتسوية السورية وعمل اللجنة الدستورية السورية والوضع حول سوريا. وخلص إلى أن "الوزراء سينظرون في حالة وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية متعددة الأوجه".
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

الخارجية الروسية: لافروف يلتقي المقداد في موسكو الأسبوع المقبل

12:08 GMT 18.08.2022
© t.me/MariaVladimirovnaZakharova سيرغي لافروف مع نظيره فيصل المقداد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
 سيرغي لافروف مع نظيره فيصل المقداد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© t.me/MariaVladimirovnaZakharova
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أعلن نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيعقد جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد في موسكو يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وقال نيتشايف في إفادة صحفية "في 23 أغسطس / آب، ستجرى محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد. حيث سيتم تبادل مفصل لوجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".
وعلى حد قوله، سيولي الوزراء خلال المباحثات اهتماماً خاصاً بالتسوية السورية وعمل اللجنة الدستورية السورية والوضع حول سوريا.
وخلص إلى أن "الوزراء سينظرون في حالة وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية متعددة الأوجه".
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