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الخارجية الفلسطينية تدين قتل إسرائيل شابا في نابلس وتطالب بحماية دولية للفلسطينيين
الخارجية الفلسطينية تدين قتل إسرائيل شابا في نابلس وتطالب بحماية دولية للفلسطينيين
وصفت الخارجية الفلسطينية قتل إسرائيل الشاب وسيم ناصر أبو خليفة (20 عاما)، من مخيم بلاطة قرب نابلس، الليلة الماضية، بـ"الجريمة البشعة". 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T07:08+0000
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رام الله- سبوتنيك. ودانت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، قتل أبو خليفة، وقالت: "تعتبر الخارجية أن هذه الجريمة جزءاً من جرائم الإعدامات الميدانية، التي تنفذها قوات الاحتلال، بتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، التي تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها، وتداعياتها على ساحة الصراع".وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".وأكدت الخارجية أنها ستتابع ما وصفتها بـ"الجريمة البشعة"، مع الجنائية الدولية.وكانت مواجهات عنيفة وقعت، أمس، في مدينة نابلس؛ أسفرت عن مقتل فتى فلسطيني وإصابة 35 آخرين، بعد اقتحام قوات الجيش المدينة، لتأمين دخول المستوطنين اليهود إلى قبر يوسف في نابلس.
https://sputnikarabic.ae/20220817/مراسلنا-مقتل-فلسطيني-خلال-اشتباكات-عنيفة-مع-الجيش-الإسرائيلي-شرق-نابلس-1066549217.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية الفلسطينية تدين قتل إسرائيل شابا في نابلس وتطالب بحماية دولية للفلسطينيين

07:08 GMT 18.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات آلاف من الفلسطينيين يشيعون قائد في" كتائب شهداء الأقصى" قضى في عملية إسرائيلية في نابلس
عشرات آلاف من الفلسطينيين يشيعون قائد في كتائب شهداء الأقصى قضى في عملية إسرائيلية في نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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وصفت الخارجية الفلسطينية قتل إسرائيل الشاب وسيم ناصر أبو خليفة (20 عاما)، من مخيم بلاطة قرب نابلس، الليلة الماضية، بـ"الجريمة البشعة".
رام الله- سبوتنيك. ودانت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، قتل أبو خليفة، وقالت: "تعتبر الخارجية أن هذه الجريمة جزءاً من جرائم الإعدامات الميدانية، التي تنفذها قوات الاحتلال، بتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، التي تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها، وتداعياتها على ساحة الصراع".
وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
عشرات آلاف من الفلسطينيين يشيعون قائد في كتائب شهداء الأقصى قضى في عملية إسرائيلية في نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
مقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية
أمس, 22:11 GMT
وأكدت الخارجية أنها ستتابع ما وصفتها بـ"الجريمة البشعة"، مع الجنائية الدولية.
وكانت مواجهات عنيفة وقعت، أمس، في مدينة نابلس؛ أسفرت عن مقتل فتى فلسطيني وإصابة 35 آخرين، بعد اقتحام قوات الجيش المدينة، لتأمين دخول المستوطنين اليهود إلى قبر يوسف في نابلس.
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