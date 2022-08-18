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https://sputnikarabic.ae/20220818/السفارة-الأمريكية-في-صنعاء-اللجنة-الرباعية-حول-اليمن-تناقش-جهود-تحقيق-الاستقرار-الاقتصادي-للبلاد-1066583514.html
السفارة الأمريكية في صنعاء: اللجنة الرباعية حول اليمن تناقش جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد
السفارة الأمريكية في صنعاء: اللجنة الرباعية حول اليمن تناقش جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد
بحثت اللجنة الرباعية حول اليمن (السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، بريطانيا)، اليوم الخميس، جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، والوديعة السعودية ... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T14:13+0000
2022-08-18T14:14+0000
الحرب على اليمن
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‏القاهرة – سبوتنيك. وقالت السفارة الأمريكية في اليمن عبر "تويتر": " التقى المسؤولون الاقتصاديون للجنة الرباعية مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالفريق الاقتصادي اليمني في لندن؛ وناقشوا بناء القدرات للمؤسسات اليمنية".وأضافت: "جرى مناقشة الوديعة السعودية - الإماراتية بقيمة ملياري دولار، ومشاريع تنمية أخرى بقيمة 600 مليون دولار".‏وأكدت اللجنة استمرارها مع المؤسسات المالية الدولية، في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وجهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنميته.ويشهد اليمن، منذ نحو 8 أعوام، كارثة إنسانية كبيرة، على خلفية المعارك العنيفة بين جماعة "أنصار الله"، والجيش الحكومي المدعوم بتحالف عسكري تقوده السعودية.وتسبب الصراع الدموي في اليمن، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية وهجرة السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.
https://sputnikarabic.ae/20220810/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يؤكد-تشكيل-لجنة-للتحقيق-في-معارك-شبوة-1066275393.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

السفارة الأمريكية في صنعاء: اللجنة الرباعية حول اليمن تناقش جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد

14:13 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 14:14 GMT 18.08.2022)
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'aمنظر من صنعاء، اليمن
منظر من صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'a
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بحثت اللجنة الرباعية حول اليمن (السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، بريطانيا)، اليوم الخميس، جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، والوديعة السعودية - الإماراتية لدعم الاقتصاد اليمني.
‏القاهرة – سبوتنيك. وقالت السفارة الأمريكية في اليمن عبر "تويتر": " التقى المسؤولون الاقتصاديون للجنة الرباعية مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالفريق الاقتصادي اليمني في لندن؛ وناقشوا بناء القدرات للمؤسسات اليمنية".
وأضافت: "جرى مناقشة الوديعة السعودية - الإماراتية بقيمة ملياري دولار، ومشاريع تنمية أخرى بقيمة 600 مليون دولار".
الجيش اليمني اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد تشكيل لجنة للتحقيق في معارك شبوة
10 أغسطس, 21:43 GMT
‏وأكدت اللجنة استمرارها مع المؤسسات المالية الدولية، في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وجهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنميته.
ويشهد اليمن، منذ نحو 8 أعوام، كارثة إنسانية كبيرة، على خلفية المعارك العنيفة بين جماعة "أنصار الله"، والجيش الحكومي المدعوم بتحالف عسكري تقوده السعودية.
وتسبب الصراع الدموي في اليمن، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية وهجرة السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.
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