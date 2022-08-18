https://sputnikarabic.ae/20220818/الشيوخ-الأمريكي-خطط-تركيا-المضي-قدما-في-شراء-صواريخ-إس-400-الروسية-انتهاك-للعقوبات-1066550695.html
الشيوخ الأمريكي: خطط تركيا المضي قدما في شراء صواريخ "إس-400" الروسية انتهاك للعقوبات
الشيوخ الأمريكي: خطط تركيا المضي قدما في شراء صواريخ "إس-400" الروسية انتهاك للعقوبات
أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، عن قلقه إزاء المعلومات عن نية تركيا المضي قدما في شراء منظومات "إس-400" الصاروخية من... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T04:27+0000
2022-08-18T04:27+0000
2022-08-18T04:27+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مينينديز في بيان له، يوم الأربعاء: "أنا قلق للغاية إزاء الأنباء حول أن تركيا تدرس إمكانية مواصلة شراء أنظمة "إس-400" المضادة للأهداف الجوية من روسيا.. مثل هذه التوريدات ستكون انتهاكا جديدا للعقوبات الأمريكية".واعتبر أنه على خلفية الأحداث في أوكرانيا، توجد لدى أنقرة "إمكانية لإظهار تمسكها بالتزاماتها في إطار الناتو"، والتخلي عن التعاون العسكري مع موسكو.يذكر أن صفقة شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الروسية تسببت بتوتر كبير بين أنقرة وواشنطن، التي فرضت عقوبات على تركيا على خلفية ذلك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الشيوخ الأمريكي: خطط تركيا المضي قدما في شراء صواريخ "إس-400" الروسية انتهاك للعقوبات
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أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، عن قلقه إزاء المعلومات عن نية تركيا المضي قدما في شراء منظومات "إس-400" الصاروخية من روسيا، لافتا النظر إلى أن "مثل هذه التوريدات ستكون انتهاكا جديدا للعقوبات الأمريكية".
واشنطن - سبوتنيك
. وقال مينينديز في بيان له، يوم الأربعاء: "أنا قلق للغاية إزاء الأنباء حول أن تركيا تدرس إمكانية مواصلة شراء أنظمة "إس-400" المضادة للأهداف الجوية من روسيا.. مثل هذه التوريدات ستكون انتهاكا جديدا للعقوبات الأمريكية".
واعتبر أنه على خلفية الأحداث في أوكرانيا، توجد لدى أنقرة "إمكانية لإظهار تمسكها بالتزاماتها في إطار الناتو"، والتخلي عن التعاون العسكري مع موسكو.
يذكر أن صفقة شراء تركيا لأنظمة "إس-400
" الروسية تسببت بتوتر كبير بين أنقرة وواشنطن، التي فرضت عقوبات على تركيا على خلفية ذلك.