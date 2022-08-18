عربي
https://sputnikarabic.ae/20220818/الشيوخ-الأمريكي-خطط-تركيا-المضي-قدما-في-شراء-صواريخ-إس-400-الروسية-انتهاك-للعقوبات-1066550695.html
الشيوخ الأمريكي: خطط تركيا المضي قدما في شراء صواريخ "إس-400" الروسية انتهاك للعقوبات
الشيوخ الأمريكي: خطط تركيا المضي قدما في شراء صواريخ "إس-400" الروسية انتهاك للعقوبات
أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، عن قلقه إزاء المعلومات عن نية تركيا المضي قدما في شراء منظومات "إس-400" الصاروخية من... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T04:27+0000
2022-08-18T04:27+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104399/15/1043991552_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_f00a663a1cf083716abc55d48ea5ee00.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال مينينديز في بيان له، يوم الأربعاء: "أنا قلق للغاية إزاء الأنباء حول أن تركيا تدرس إمكانية مواصلة شراء أنظمة "إس-400" المضادة للأهداف الجوية من روسيا.. مثل هذه التوريدات ستكون انتهاكا جديدا للعقوبات الأمريكية".واعتبر أنه على خلفية الأحداث في أوكرانيا، توجد لدى أنقرة "إمكانية لإظهار تمسكها بالتزاماتها في إطار الناتو"، والتخلي عن التعاون العسكري مع موسكو.يذكر أن صفقة شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الروسية تسببت بتوتر كبير بين أنقرة وواشنطن، التي فرضت عقوبات على تركيا على خلفية ذلك.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104399/15/1043991552_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_260e3be236abb570b1f3870d68583691.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الشيوخ الأمريكي: خطط تركيا المضي قدما في شراء صواريخ "إس-400" الروسية انتهاك للعقوبات

04:27 GMT 18.08.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورتدشين "التيار التركي" بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020
تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، عن قلقه إزاء المعلومات عن نية تركيا المضي قدما في شراء منظومات "إس-400" الصاروخية من روسيا، لافتا النظر إلى أن "مثل هذه التوريدات ستكون انتهاكا جديدا للعقوبات الأمريكية".
واشنطن - سبوتنيك. وقال مينينديز في بيان له، يوم الأربعاء: "أنا قلق للغاية إزاء الأنباء حول أن تركيا تدرس إمكانية مواصلة شراء أنظمة "إس-400" المضادة للأهداف الجوية من روسيا.. مثل هذه التوريدات ستكون انتهاكا جديدا للعقوبات الأمريكية".
واعتبر أنه على خلفية الأحداث في أوكرانيا، توجد لدى أنقرة "إمكانية لإظهار تمسكها بالتزاماتها في إطار الناتو"، والتخلي عن التعاون العسكري مع موسكو.
يذكر أن صفقة شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الروسية تسببت بتوتر كبير بين أنقرة وواشنطن، التي فرضت عقوبات على تركيا على خلفية ذلك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала