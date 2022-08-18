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الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي للحمى النزفية والكوليرا
الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي للحمى النزفية والكوليرا
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، الموقف الوبائي للحمى النزفية والكوليرا في البلاد، منذ بداية العام الجاري 2022. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T09:23+0000
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العراق
أخبار العراق اليوم
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أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة العراقية، أنه تم تسجيل 894 حالة إصابة بمرض "الكوليرا"، بحسب شبكة "السومرية نيوز".كما أوضحت الوزارة أن محافظة كركوك كانت في الصدارة بواقع 487 إصابة.وتم تسجيل 299 إصابة بفيروس الحمى النزفية، فضلا عن 55 حالة وفاة، وتصدرت محافظة ذي قار المركز الأول في الإصابات والوفيات بالحمى النزفية.وكانت وزارة الصحة العراقية قد حددت شروطا للسيطرة على إصابات الكوليرا في محافظة كركوك والحمى النزفية بذي قار.جاء هذا في تصريحات لمدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن أغلب الإصابات المسجلة بالكوليرا لا تزال في محافظة كركوك ثم العاصمة بغداد وبقية المحافظات.أما عن إصابات الحمى النزفية فقال إن أغلب الحالات المسجلة كانت في محافظة ذي قار.وأوضح أن السيطرة على المرضين لا تتم من خلال وزارته فقط، مؤكدا أن المسؤولية الأكبر للسيطرة عليهما والوقاية منهما تقع على عاتق وزارات أخرى.وأضاف: "على سبيل المثال، إن مرض الكوليرا لا يمكن السيطرة عليه ما لم تتحسن منظومة المياه الصالحة للشرب للمواطنين".وعن الحمى النزفية، فقال إنه إذا لم تسيطر وزارة الزراعة ومستشفيات البيطرة على حشرة القردة فإنه لا يمكن السيطرة على المرض.
https://sputnikarabic.ae/20220719/الصحة-العراقية-بلدنا-يتصدر-دول-العالم-في-حوادث-الطرق-1065307816.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي للحمى النزفية والكوليرا
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، الموقف الوبائي للحمى النزفية والكوليرا في البلاد، منذ بداية العام الجاري 2022.
أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة العراقية، أنه تم تسجيل 894 حالة إصابة بمرض "الكوليرا"، بحسب شبكة "السومرية نيوز".
كما أوضحت الوزارة أن محافظة كركوك كانت في الصدارة بواقع 487 إصابة.
وتم تسجيل 299 إصابة بفيروس الحمى النزفية
، فضلا عن 55 حالة وفاة، وتصدرت محافظة ذي قار المركز الأول في الإصابات والوفيات بالحمى النزفية.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد حددت شروطا للسيطرة على إصابات الكوليرا في محافظة كركوك والحمى النزفية بذي قار.
جاء هذا في تصريحات لمدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال المسؤول العراقي إن أغلب الإصابات المسجلة بالكوليرا لا تزال في محافظة كركوك ثم العاصمة بغداد وبقية المحافظات.
أما عن إصابات الحمى النزفية فقال إن أغلب الحالات المسجلة كانت في محافظة ذي قار.
وأوضح أن السيطرة على المرضين لا تتم من خلال وزارته فقط، مؤكدا أن المسؤولية الأكبر للسيطرة عليهما والوقاية منهما تقع على عاتق وزارات أخرى.
وأضاف: "على سبيل المثال، إن مرض الكوليرا
لا يمكن السيطرة عليه ما لم تتحسن منظومة المياه الصالحة للشرب للمواطنين".
وعن الحمى النزفية، فقال إنه إذا لم تسيطر وزارة الزراعة ومستشفيات البيطرة على حشرة القردة فإنه لا يمكن السيطرة على المرض.