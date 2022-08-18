https://sputnikarabic.ae/20220818/العراق-يعلن-موعد-إنجاز-الربط-الكهربائي-الخليجي-ويكشف-أسباب-تأخر-تشغيل-الخط-التركي-1066577945.html

العراق يعلن موعد إنجاز الربط الكهربائي الخليجي ويكشف أسباب تأخر تشغيل الخط التركي

العراق يعلن موعد إنجاز الربط الكهربائي الخليجي ويكشف أسباب تأخر تشغيل الخط التركي

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، "موعد إنجاز الربط الخليجي"، كاشفة ثلاثة أسباب لتأخر تشغيل الخط التركي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T13:20+0000

2022-08-18T13:20+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، في تصريحات مع وكالة الأنباء العراقية- واع، إن "الوزارة قطعت أشواطا كبيرة بشأن إكمال الربط الخليجي"، مؤكدا أن "الجهود قائمة لاستكمال الباقي، حيث نحتاج من 12 إلى 18 شهرا".وبشأن الربط التركي مع العراق، أوضح موسى، أن "الربط اكتمل فنيا، و تم التوقيع على اتفاقية التشغيل النهائية للخط"، موضحاً، أن "ارتفاع أسعار الطاقة والغاز وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء، أخر هذه الاتفاقية ودخولها حيّز التنفيذ".وأكد موسى، أن "جهود الوزارة مستمرة لاستيراد الغاز من الجانب القطري، لتنويع مصادر الاستيراد".وأعلنت السلطات العراقية عن توقيع اتفاقية مع السعودية، للربط الكهربائي مع الدول الخليجية. وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، "وقع العراق والسعودية، اتفاقاً بشأن توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وبكلف مخفّضة عبر الاتفاق مع هيئة الربط الخليجية".وأضاف البيان أن "الاتفاق وقعه المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء عن الجانب العراقي، ووكيل وزارة الطاقة ورئيس مجلس إدارة الربط الخليجي عن الجانب السعودي"، لافتا إلى أن "من شأن هذا الاتفاق أن يهيّئ المزيد من أسباب استقرار تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات الشبكة الوطنية، ولا سيما في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب".وتابع البيان أنه "جرى أيضاً توقيع اتفاق ثانٍ؛ يهدف إلى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية العراقية محوراً لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا، ووقع الاتفاق وزير النفط عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة عن الجانب السعودي".وكان وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم أعلن، أن بلاده استكملت الربط الكهربائي مع تركيا. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير أن بلاده استكملت الربط الشبكي الكهربائي مع تركيا، موضحا في الوقت ذاته أن الربط مع الأردن قيد الإنشاء.

https://sputnikarabic.ae/20220616/هل-يستغني-العراق-عن-الغاز-الإيراني-بعد-الربط-الكهربائي-مع-السعودية؟-1063744091.html

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