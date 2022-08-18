https://sputnikarabic.ae/20220818/العواصف-تقتل-5-أشخاص-بينهم-طفلان-في-النمسا-1066598613.html
العواصف تقتل 5 أشخاص بينهم طفلان في النمسا
العواصف تقتل 5 أشخاص بينهم طفلان في النمسا
قتلت العواصف 5 أشخاص بينهم طفلان في النمسا، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إيه بي إيه". 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T19:10+0000
2022-08-18T19:10+0000
2022-08-18T19:10+0000
أخبار النمسا
عواصف
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وذكرت الوكالة أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بسبب سقوط شجرة في ولاية النمسا السفلى.وفي ولاية كارينثيا الجنوبية، قتل طفلان وأصيب العشرات في بحيرة صغيرة، بينما اقتلعت العواصف أيضا العديد من الأشجار هناك، حسبما ذكرت ميلاني رايتر المتحدثة باسم الصليب الأحمر للدولة.وقالت المتحدثة لـ "فرانس برس" إن العواصف في أماكن أخرى بالمنطقة تسببت في تحطم الأسقف وألحقت أضرارا أخرى.وقالت إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين خمس وثماني سنوات. تشهد النمسا حاليا موجة حارة وحذرت السلطات من حدوث عواصف رعدية.يقول الخبراء إن تغير المناخ يزيد من تكرار وشدة موجات الحر وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة.
https://sputnikarabic.ae/20220711/النمسا-والمجر-تكافحان-من-أجل-وقف-جفاف-بحيرة-على-الحدود-المشتركة-1064939127.html
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أخبار النمسا, عواصف
العواصف تقتل 5 أشخاص بينهم طفلان في النمسا
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قتلت العواصف 5 أشخاص بينهم طفلان في النمسا، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إيه بي إيه".
وذكرت الوكالة أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بسبب سقوط شجرة في ولاية النمسا السفلى.
وفي ولاية كارينثيا الجنوبية، قتل طفلان وأصيب العشرات في بحيرة صغيرة، بينما اقتلعت العواصف أيضا العديد من الأشجار هناك، حسبما ذكرت ميلاني رايتر المتحدثة باسم الصليب الأحمر للدولة.
وقالت المتحدثة لـ "فرانس برس" إن العواصف في أماكن أخرى
بالمنطقة تسببت في تحطم الأسقف وألحقت أضرارا أخرى.
وقالت إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين خمس وثماني سنوات. تشهد النمسا حاليا موجة حارة وحذرت السلطات من حدوث عواصف رعدية.
يقول الخبراء إن تغير المناخ يزيد من تكرار وشدة موجات الحر وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة.