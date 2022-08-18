https://sputnikarabic.ae/20220818/المحكمة-العليا-في-السودان-تسحب-ملف-عمر-البشير-في-تهمة-قتل-المتظاهرين-1066572772.html
المحكمة العليا في السودان تسحب ملف عمر البشير في تهمة قتل المتظاهرين
المحكمة العليا في السودان تسحب ملف عمر البشير في تهمة قتل المتظاهرين
أعلنت المحكمة العليا في السودان، اليوم الخميس، "سحب ملف محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان طه، وقياديين في حزب المؤتمر الوطني السابق،... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T11:30+0000
2022-08-18T11:30+0000
2022-08-18T11:37+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104511/49/1045114904_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_24a86131f4644a1db07975586d8aa256.jpg
ذكرت صحيفة السوداني أن "سحب ملف القضية بواسطة المحكمة العليا، جاء بعد طعن مقدم من هيئة الاتهام في القضية"، مشيرة إلى أن "البشير وطه والقياديان بالوطني يواجهون تهما بقتل المتظاهرين إبان ثورة ديسمبر.وأضافت الصحيفة أن "هيئة الاتهام في القضية تقدمت بطعن لدى المحكمة العليا لعدم إحضار الرئيس السابق للجلسات وطعن ضد التقرير الطبي الذي يوضح الحالة الصحية للبشير".وفي عام 2019، صدر حكم بالتحفظ على البشير في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة ضده.وفي السنة نفسها، فتحت السلطات القضائية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور منذ عام 2003 بحق البشير المطلوب منذ أكثر من عقد من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".كما يحاكم البشير في قضية منفصلة على خلفية الانقلاب العسكري الذي أوصله للسلطة عام 1989.
https://sputnikarabic.ae/20220118/مصادر-لـسبوتينك-إصابة-عمر-البشير-ومسؤولين-آخرين-بفيروس-كورونا-داخل-سجن-كوبر-1056492041.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104511/49/1045114904_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_68fbe5a01bcc1bae3763525478ab8000.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
المحكمة العليا في السودان تسحب ملف عمر البشير في تهمة قتل المتظاهرين
11:30 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 11:37 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت المحكمة العليا في السودان، اليوم الخميس، "سحب ملف محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان طه، وقياديين في حزب المؤتمر الوطني السابق، أحمد هارون، والفاتح عزالدين.
ذكرت صحيفة
السوداني أن "سحب ملف القضية بواسطة المحكمة العليا، جاء بعد طعن مقدم من هيئة الاتهام في القضية"، مشيرة إلى أن "البشير وطه والقياديان بالوطني يواجهون تهما بقتل المتظاهرين إبان ثورة ديسمبر.
وأضافت الصحيفة أن "هيئة الاتهام في القضية تقدمت بطعن لدى المحكمة العليا لعدم إحضار الرئيس السابق للجلسات وطعن ضد التقرير الطبي الذي يوضح الحالة الصحية للبشير".
وفي عام 2019، صدر حكم بالتحفظ على البشير في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة ضده.
وفي السنة نفسها، فتحت السلطات القضائية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور منذ عام 2003 بحق البشير المطلوب منذ أكثر من عقد من المحكمة الجنائية الدولية
بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
كما يحاكم البشير في قضية منفصلة على خلفية الانقلاب العسكري الذي أوصله للسلطة عام 1989.