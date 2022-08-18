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المحكمة العليا في السودان تسحب ملف عمر البشير في تهمة قتل المتظاهرين
المحكمة العليا في السودان تسحب ملف عمر البشير في تهمة قتل المتظاهرين
أعلنت المحكمة العليا في السودان، اليوم الخميس، "سحب ملف محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان طه، وقياديين في حزب المؤتمر الوطني السابق،... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T11:30+0000
2022-08-18T11:37+0000
أخبار السودان اليوم
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ذكرت صحيفة السوداني أن "سحب ملف القضية بواسطة المحكمة العليا، جاء بعد طعن مقدم من هيئة الاتهام في القضية"، مشيرة إلى أن "البشير وطه والقياديان بالوطني يواجهون تهما بقتل المتظاهرين إبان ثورة ديسمبر.وأضافت الصحيفة أن "هيئة الاتهام في القضية تقدمت بطعن لدى المحكمة العليا لعدم إحضار الرئيس السابق للجلسات وطعن ضد التقرير الطبي الذي يوضح الحالة الصحية للبشير".وفي عام 2019، صدر حكم بالتحفظ على البشير في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة ضده.وفي السنة نفسها، فتحت السلطات القضائية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور منذ عام 2003 بحق البشير المطلوب منذ أكثر من عقد من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".كما يحاكم البشير في قضية منفصلة على خلفية الانقلاب العسكري الذي أوصله للسلطة عام 1989.
https://sputnikarabic.ae/20220118/مصادر-لـسبوتينك-إصابة-عمر-البشير-ومسؤولين-آخرين-بفيروس-كورونا-داخل-سجن-كوبر-1056492041.html
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

المحكمة العليا في السودان تسحب ملف عمر البشير في تهمة قتل المتظاهرين

11:30 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 11:37 GMT 18.08.2022)
© AP Photoالرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص أثناء محاكمته بتهم الفساد وغسيل الأموال في الخرطوم
الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص أثناء محاكمته بتهم الفساد وغسيل الأموال في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AP Photo
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أعلنت المحكمة العليا في السودان، اليوم الخميس، "سحب ملف محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان طه، وقياديين في حزب المؤتمر الوطني السابق، أحمد هارون، والفاتح عزالدين.
ذكرت صحيفة السوداني أن "سحب ملف القضية بواسطة المحكمة العليا، جاء بعد طعن مقدم من هيئة الاتهام في القضية"، مشيرة إلى أن "البشير وطه والقياديان بالوطني يواجهون تهما بقتل المتظاهرين إبان ثورة ديسمبر.
الرئيس السوداني السابق عمر البشير - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
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وأضافت الصحيفة أن "هيئة الاتهام في القضية تقدمت بطعن لدى المحكمة العليا لعدم إحضار الرئيس السابق للجلسات وطعن ضد التقرير الطبي الذي يوضح الحالة الصحية للبشير".
وفي عام 2019، صدر حكم بالتحفظ على البشير في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة ضده.
وفي السنة نفسها، فتحت السلطات القضائية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور منذ عام 2003 بحق البشير المطلوب منذ أكثر من عقد من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
كما يحاكم البشير في قضية منفصلة على خلفية الانقلاب العسكري الذي أوصله للسلطة عام 1989.
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