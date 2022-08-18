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https://sputnikarabic.ae/20220818/انتقادات-واسعة-تطال-رئيسة-وزراء-فلندا-بسبب-رقصة-صاخبة-فيديو-1066585083.html
انتقادات واسعة تطال رئيسة وزراء فنلندا بسبب رقصة صاخبة... فيديو
انتقادات واسعة تطال رئيسة وزراء فنلندا بسبب رقصة صاخبة... فيديو
تعرضت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، لموجة من الانتقادات بعد ظهورها وهي ترقص بشكل صاخب في فيديو لحفلة خاصة. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T14:25+0000
2022-08-18T14:54+0000
فنلندا
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقطع فيديو لسانا مارين وهي ترقص برفقة صديقاتها في حفلة خاصة، ويظهر أنها كانت تحت تأثير المشروبات الكحولية.ودافعت رئيسة وزراء فنلندا البالغة من العمر 36 عاما عن نفسها، بالقول إنها "تريد أن تظهر في هذه المقاطع بأنها كشخص عادي له حياة عادية".وأوضحت: "لدي حياة عائلية، ووظيفة، ووقت الفراغ أقضيه مع الأصدقاء، ويحق لي الاستمتاع بوقت فراغي مثل من هم في سني".يذكر أن سانا مارين من مواليد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1985، وهي سياسية فنلندية تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ عام 2019، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الفنلندي SDP، وكانت عضوا في البرلمان منذ عام 2015، وتولت منصبها في سن 34 عاما، لتصبح أصغر مسؤول يشغل هذا المنصب في التاريخ الفنلندي.
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فنلندا

انتقادات واسعة تطال رئيسة وزراء فنلندا بسبب رقصة صاخبة... فيديو

14:25 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 14:54 GMT 18.08.2022)
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تعرضت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، لموجة من الانتقادات بعد ظهورها وهي ترقص بشكل صاخب في فيديو لحفلة خاصة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقطع فيديو لسانا مارين وهي ترقص برفقة صديقاتها في حفلة خاصة، ويظهر أنها كانت تحت تأثير المشروبات الكحولية.
ودافعت رئيسة وزراء فنلندا البالغة من العمر 36 عاما عن نفسها، بالقول إنها "تريد أن تظهر في هذه المقاطع بأنها كشخص عادي له حياة عادية".
وأوضحت: "لدي حياة عائلية، ووظيفة، ووقت الفراغ أقضيه مع الأصدقاء، ويحق لي الاستمتاع بوقت فراغي مثل من هم في سني".
يذكر أن سانا مارين من مواليد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1985، وهي سياسية فنلندية تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ عام 2019، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الفنلندي SDP، وكانت عضوا في البرلمان منذ عام 2015، وتولت منصبها في سن 34 عاما، لتصبح أصغر مسؤول يشغل هذا المنصب في التاريخ الفنلندي.
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