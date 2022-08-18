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https://sputnikarabic.ae/20220818/برلماني-أردني-إعادة-التصويت-على-استثناء-حاملي-الجوازات-الإسرائيلية-من-التسهيلات-الاستثمارية-1066594598.html
برلماني أردني: إعادة التصويت على استثناء حاملي الجوازات الإسرائيلية من التسهيلات الاستثمارية
برلماني أردني: إعادة التصويت على استثناء حاملي الجوازات الإسرائيلية من التسهيلات الاستثمارية
قال النائب خير أبوصعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، أن اللجنة أنهت التعديلات الخاصة بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، والذي تضمن... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T17:18+0000
2022-08-18T17:18+0000
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وأكد في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن أحد النواب اقترح استثناء أصحاب جوازات السفر الإسرائيلية من التسهيلات التي من المقرر تقديمها للمستثمرين من خلال هذا القانون، وتم التصويت بالموافقة من قبل أعضاء المجلس.وكشف أبوصعيليك أن عددًا من النواب بالمجلس تقدموا بطلب إعادة فتح مادة استثناء المسثتمرين الإسرائيليين من التسهيلات في نهاية إجراءات إقرار القانون بالمجلس من أجل بحثها وإعادة التصويت عليها مرة أخرى بالقبول أو الرفض.وأوضح أن الخطوة الجديدة جاءت بسبب وجود عدد كبير من فلسطينيي 1948، مقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، ويستثمرون بها، وبحكم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لديهم جوازات سفر تحمل الجنسية الإسرائيلية، ولا يمكن الحد من استثماراتهم باعتبارهم عرب.وتوقع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالأردن أن المجلس سيعيد طرح هذه المادة للتصويت عليها من قبل النواب في نهاية القانون، خلال الأسبوع المقبل.وأفادت وكالة عمون الإخبارية، أمس الأربعاء، بأن مجلس النواب الأردني استثنى أي مستثمر يحمل جواز السفر "الإسرائيلي - صهيوني" من الحصول على التسهيلات الاستثمارية.وجاءت هذه التعديلات ضمن المناقشات التي عقدتها لجنة الاقتصاد والاستثمار مع رجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، قبل إقراره في الجلسة العامة.
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أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي

برلماني أردني: إعادة التصويت على استثناء حاملي الجوازات الإسرائيلية من التسهيلات الاستثمارية

17:18 GMT 18.08.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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قال النائب خير أبوصعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، أن اللجنة أنهت التعديلات الخاصة بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، والذي تضمن استثناء حاملي جوازات السفر الإسرائيلية.
وأكد في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن أحد النواب اقترح استثناء أصحاب جوازات السفر الإسرائيلية من التسهيلات التي من المقرر تقديمها للمستثمرين من خلال هذا القانون، وتم التصويت بالموافقة من قبل أعضاء المجلس.
وكشف أبوصعيليك أن عددًا من النواب بالمجلس تقدموا بطلب إعادة فتح مادة استثناء المسثتمرين الإسرائيليين من التسهيلات في نهاية إجراءات إقرار القانون بالمجلس من أجل بحثها وإعادة التصويت عليها مرة أخرى بالقبول أو الرفض.
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وأوضح أن الخطوة الجديدة جاءت بسبب وجود عدد كبير من فلسطينيي 1948، مقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، ويستثمرون بها، وبحكم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لديهم جوازات سفر تحمل الجنسية الإسرائيلية، ولا يمكن الحد من استثماراتهم باعتبارهم عرب.
وتوقع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالأردن أن المجلس سيعيد طرح هذه المادة للتصويت عليها من قبل النواب في نهاية القانون، خلال الأسبوع المقبل.
وأفادت وكالة عمون الإخبارية، أمس الأربعاء، بأن مجلس النواب الأردني استثنى أي مستثمر يحمل جواز السفر "الإسرائيلي - صهيوني" من الحصول على التسهيلات الاستثمارية.
وجاءت هذه التعديلات ضمن المناقشات التي عقدتها لجنة الاقتصاد والاستثمار مع رجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، قبل إقراره في الجلسة العامة.
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