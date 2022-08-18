https://sputnikarabic.ae/20220818/بوتين-يناقش-مع-رئيس-إندونيسيا-الأمن-الغذائي-وقمة-العشرين-المقبلة-1066569086.html
بوتين يناقش مع رئيس إندونيسيا الأمن الغذائي وقمة العشرين المقبلة
بوتين يناقش مع رئيس إندونيسيا الأمن الغذائي وقمة العشرين المقبلة
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الأندونيسي جوكو ويدودو، الأمن الغذائي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T10:18+0000
2022-08-18T10:18+0000
2022-08-18T10:19+0000
روسيا
العالم
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وبحسب بيان الخدمة الصحفية للكرملين، فقد أجرى الرئيس الروسي مكالمة هاتفية مع نظيره الإندونيسي.كما وأبلغ بوتين نظيره الإندونيسي، بجهود روسيا وتركيا والأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في أسواق الحبوب والأسمدة العالمية.وهنأ بوتين الرئيس الإندودنيسي وشعبه بالعيد الوطني- يوم الاستقلال، الذي تم الاحتفال به 17 أغسطس/ آب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين يناقش مع رئيس إندونيسيا الأمن الغذائي وقمة العشرين المقبلة
10:18 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 10:19 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الأندونيسي جوكو ويدودو، الأمن الغذائي.
وبحسب بيان الخدمة الصحفية للكرملين، فقد أجرى الرئيس الروسي مكالمة هاتفية
مع نظيره الإندونيسي.
وجاء في البيان: "ناقش الرئيس الروسي مع نظيره الإندونيسي في مكالمة هاتفية قضايا الأمن الغذائي العالمي، والتحضير لقمة العشرين المقررة في جزيرة بالي في نوفمبر/ تشرين الثاني، بالإضافة للتركيز على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة ويدودو لروسيا، بما في ذلك الترويج لعدد من المشاريع الثنائية الكبرى في المجالين التجاري والاقتصادي".
كما وأبلغ بوتين نظيره الإندونيسي، بجهود روسيا وتركيا والأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في أسواق الحبوب والأسمدة العالمية.
وهنأ بوتين الرئيس الإندودنيسي وشعبه بالعيد الوطني- يوم الاستقلال، الذي تم الاحتفال به 17 أغسطس/ آب.