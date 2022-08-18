https://sputnikarabic.ae/20220818/بوغدانوف-يبحث-مع-سفير-الإمارات-لدى-روسيا-عدة-ملفات-من-بينها-الوضع-في-اليمن-1066580215.html
بوغدانوف يبحث مع سفير الإمارات لدى روسيا عدة ملفات من بينها الوضع في اليمن
بوغدانوف يبحث مع سفير الإمارات لدى روسيا عدة ملفات من بينها الوضع في اليمن
استقبل نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد الجابر، بناء على طلب الأخير. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T13:50+0000
2022-08-18T13:50+0000
2022-08-18T13:50+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048706983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f765af0deb46511e87efbf36780695e7.jpg
وخلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا التطور التدريجي للعلاقات الروسية الإماراتية الودية، بما في ذلك تنسيق مواقف السياسة الخارجية المبدئية على المنصات الدولية.وأعلنت السلطات المحلية في داغستان، في 26 تموز/ يوليو، عن وصول السفير الإماراتي لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، إلى الجمهورية ذاتية الحكم، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك.وأصدرت الحكومة المحلية بيانا جاء فيه: "وصل سفير دولة الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر إلى داغستان وكان في استقباله رئيس الجمهورية سيرغي ماليكوف في مطار محج قلعة، حيث سيناقش الطرفان التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية".وأضاف البيان: "من المقرر القيام بجولة لمشاهدة المعالم السياحية والبنية التحتية الترفيهية، بالإضافة إلى جولة تفتيش على الشركات في مجال الصناعة والمجمع الصناعي الزراعي".
https://sputnikarabic.ae/20220817/الإمارات-تستأنف-تصدير-النفط-من-محطات-الفجيرة-بعد-تعطل-دام-أسبوعين-1066513829.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048706983_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8aeb88b9c5e44b2a1b016aab0e9767cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا
بوغدانوف يبحث مع سفير الإمارات لدى روسيا عدة ملفات من بينها الوضع في اليمن
تابعنا عبر
استقبل نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد الجابر، بناء على طلب الأخير.
وخلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا التطور التدريجي للعلاقات الروسية الإماراتية الودية، بما في ذلك تنسيق مواقف السياسة الخارجية المبدئية على المنصات الدولية.
كما جرى تبادل لوجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة مع التركيز على الوضع في اليمن وليبيا.
وأعلنت السلطات المحلية في داغستان، في 26 تموز/ يوليو، عن وصول السفير الإماراتي لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، إلى الجمهورية ذاتية الحكم، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك.
وأصدرت الحكومة المحلية
بيانا جاء فيه: "وصل سفير دولة الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر إلى داغستان وكان في استقباله رئيس الجمهورية سيرغي ماليكوف في مطار محج قلعة، حيث سيناقش الطرفان التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية".
وأضاف البيان: "من المقرر القيام بجولة لمشاهدة المعالم السياحية والبنية التحتية الترفيهية، بالإضافة إلى جولة تفتيش على الشركات في مجال الصناعة والمجمع الصناعي الزراعي".