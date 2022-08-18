https://sputnikarabic.ae/20220818/تزلج-على-الماء-في-قناة-البندقية-تكلف-سائحين-3-آلاف-يورو-1066572192.html
تزلج على الماء في قناة البندقية تكلف سائحين 3 آلاف يورو
تزلج على الماء في قناة البندقية تكلف سائحين 3 آلاف يورو
فرضت السلطات الإيطالية غرامة مالية باهظة على سائحيْن تزلّجا فوق مياه القناة الكبرى في مدينة البندقية. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T11:36+0000
2022-08-18T11:36+0000
2022-08-18T11:42+0000
إيطاليا
مجتمع
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وصادرت السلطات لوحي التزلج الخاصين بهما، وطردتهما من المدينة.ووفقا لصحيفة "إل غازيتينو" المحلية، فإن شخصين أجنبيين قررا ركوب الأمواج، صباح أمس الأربعاء، واختارا مياه القناة الكبرى بدلا من الشواطئ التي تتمتع بها مدينة البندقية.وأضافت الصحيفة أن السائحين تزلجا باستخدام زلاجتين تعملان آليًا، حيث التقط سكان المنطقة مشاهد مصورة لهما.وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة لوحي التزلج الخاصين بالسائحين، وفرضت على كل منهما غرامة تبلغ قيمتهما نحو 1500 ألف يورو، وذلك لعدم حصولهما على ترخيص استخدامهما للتزلج على مياه البندقية.واعتبرت السلطات السائحيْن بأنهما ارتكبا سلوكا معاديا للمجتمع، وطردتهما من المدينة على الفور.ونشر عمدة مدينة البندقية لويجي بروجنارو، مقطع فيديو في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي يُظهر السائحين وهما يتزلجان على مياه الممر المائي الشهير.وطلب العمدة لويجي بروجنارو من الجمهور المساعدة في القبض عليهما، ووعد من يتعرف عليهما، بوجبة عشاء، حيث غرد قائلا: "اثنان من الحمقى يسخران من المدينة".وقال مكتب عمدة مدينة البندقية، في وقت لاحق، من تغريدة بروجنارو: "تم تحديد هوية السائحين، حيث فرض على كل منهما غرامة مالية قدرها 1500 يورو، نحو ( 1522 دولارا أمريكيا)، وذلك لمخالفتهما للقانون ولتعريض الملاحة في القناة للخطر".
https://sputnikarabic.ae/20200725/زيادة-وزن-السياح-يهدد-أهم-معالم-مدينة-البندقية-السياحية-1046097517.html
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إيطاليا, مجتمع
تزلج على الماء في قناة البندقية تكلف سائحين 3 آلاف يورو
11:36 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 11:42 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
فرضت السلطات الإيطالية غرامة مالية باهظة على سائحيْن تزلّجا فوق مياه القناة الكبرى في مدينة البندقية.
وصادرت السلطات لوحي التزلج الخاصين بهما، وطردتهما من المدينة.
ووفقا لصحيفة
"إل غازيتينو" المحلية، فإن شخصين أجنبيين قررا ركوب الأمواج، صباح أمس الأربعاء، واختارا مياه القناة الكبرى بدلا من الشواطئ التي تتمتع بها مدينة البندقية.
وأضافت الصحيفة أن السائحين تزلجا باستخدام زلاجتين تعملان آليًا، حيث التقط سكان المنطقة مشاهد مصورة لهما.
وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة لوحي التزلج الخاصين بالسائحين، وفرضت على كل منهما غرامة تبلغ قيمتهما نحو 1500 ألف يورو، وذلك لعدم حصولهما على ترخيص استخدامهما للتزلج على مياه البندقية.
واعتبرت السلطات السائحيْن بأنهما ارتكبا سلوكا معاديا للمجتمع، وطردتهما من المدينة على الفور.
ونشر عمدة مدينة البندقية لويجي بروجنارو، مقطع فيديو في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي يُظهر السائحين وهما يتزلجان على مياه الممر المائي الشهير.
وطلب العمدة لويجي بروجنارو من الجمهور المساعدة في القبض عليهما، ووعد من يتعرف عليهما، بوجبة عشاء، حيث غرد قائلا: "اثنان من الحمقى يسخران من المدينة".
وقال مكتب عمدة مدينة البندقية، في وقت لاحق، من تغريدة بروجنارو: "تم تحديد هوية السائحين، حيث فرض على كل منهما غرامة مالية قدرها 1500 يورو، نحو ( 1522 دولارا أمريكيا)، وذلك لمخالفتهما للقانون ولتعريض الملاحة في القناة للخطر".